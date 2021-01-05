Кураев рассказал о способах избежать заражения коронавирусом в Рождество

https://static.news.ru/photo/0b4e1ada-5038-11eb-ae39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Рождественскую ночь следует искать храм, где можно молиться на улице или приходить на службу под утро. Об этом и других методах обезопасить себя от заражения рассказал богослов и протодиакон Андрей Кураев.

Кураев отметил, что многие люди торопятся прийти на ночную службу, чтобы раньше сесть за стол и разговеться. При этом люди подвергают себя опасности заразиться коронавирусом, рассказал он «Собеседнику».

Но службы одинаковые, и чтобы разминуться с большим потоком людей, можно прийти утром, — объяснил Кураев.

Он напомнил, что в храмах Москвы литургии проходят в шесть утра, девять утра и в час ночи. Рано утром храмы обычно заполнены меньше.

Кроме того, Кураев посоветовал выбирать храмы с возможностью молиться на улице. В церковных дворах некоторых из них вполне можно расположиться, соблюдая социальную дистанцию.

Также протодиакон советует ничего не целовать в храме. Не стоит даже в маске прикладываться ни к руке священника, ни к иконам, ни к чаше с причастием.

Как писал NEWS.ru, епархиальный суд Московской городской епархии лишил сана протодиакона Андрея Кураева за оскорбление в блоге скончавшегося 21 апреля 2020 года от коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина.

21 апреля 2020 года Кураев опубликовал оскорбительную характеристику умершего от последствий коронавирусной инфекции протоиерея Александра Агейкина. Суд установил в заявлениях протодиакона признаки хулы на Церковь.

В решении суда также говорится о признаках клеветнической деятельности протодиакона Андрея Кураева, в частности, об обвинениях Русской православной церкви в «организации раскола».