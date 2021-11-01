Кураев прокомментировал стрельбу в московском храме

Священникам, как и прихожанам, запрещено церковным уставом проносить в храм оружие, так что патриархия должна будет разобраться в этой ситуации. Так запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев прокомментировал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» новость о том, что священник открыл стрельбу при самообороне в одном из московских храмов.

Я удивлен не меньше вашего этой историей. Во-первых, почему священник ходит с пистолетом, во-вторых, почему даже в туалет на территории храма он с оружием идет. Третье — почему он это оружие направляет на человека, против человека использует, а не просто для подачи сигнала, выстрел в воздух. История очень странная, я думаю, что здесь и патриархия тоже должна разбираться, что с нервами у этого батюшки, — высказался Кураев.

По словам протодиакона, заходить в храм с оружием — запрещено церковными правилам, а об использовании пистолета в уставе православной службы даже речи не идёт. Кураев вспомнил, как в 90-ые годы оружие носил «благочинный города Севастополя», который, к тому же, участвовал в нелегальном бизнесе.

Протодиакон похвалил устройство европейских храмов, в которых есть «стеклянная стена», которая не мешает прихожанам молиться или ставить свечи в любое удобное время, но заграждает проход к иконам ночью.

Ранее неизвестный затеял драку со священником в туалете храма. Батюшка в целях самозащиты произвел выстрел из сигнального пистолета, но это не остановило нападавшего.