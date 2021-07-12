«Халифы на час»: Кураев призвал не «пиарить» пермского стрелка

Некоторые слишком впечатлительные люди могут начать подражать стрелкам, действия которых получили широкую огласку в СМИ. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал бывший протодиакон Андрей Кураев. Богослов считает, что СМИ необходимо прекратить «пиарить» преступников, чтобы у них не появились последователи.

Когда происходят подобные случаи, есть не всегда соразмерный медийный резонанс, и человек мгновенно обретает российскую, а то и всемирную славу. Некоторые слишком впечатлительные люди могут начать подражать этим «халифам на час», геростратову славу стяжать, — отметил Кураев.

Комментируя задержание в Красноярске молодого человека, который готовил по примеру пермского стрелка нападение на местную школу, он пояснил, что люди часто выплёскивают агрессию в тех местах, где у них наибольшее напряжение. Бороться с подростковой агрессией бесполезно, однако её можно перенаправлять в спорт.

Кураев также считает, что не стоит использовать эти печальные случаи, чтобы опять «ужесточать меры контроля всего и вся».

Вопрос в том, как утилизировать эту агрессию. И, в принципе, решение более-менее найдено — спорт, какие-то соревнования, только без пролития крови: не мордобой, а что-то другое. Перенаправлять их энергию, а не просто надевать на всех наручники и заставлять ходить строем, — считает Кураев.

Он напомнил, что подобные нападения были и раньше. В частности, в предреволюционные годы прошла волна террора семинаристов, когда они совершали покушения на ректоров семинарий. Кураев не думает, что сейчас что-то серьёзно изменилось.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Красноярском крае силовики задержали молодого человека, который готовил нападение на учебное заведение. По версии следствия, в прошлом году во время обучения в техникуме у обвиняемого на почве конфликта с однокурсниками возник умысел убить их. Он приобрёл в одном из магазинов патроны к имевшемуся у него в пользовании аэрозольному устройству.