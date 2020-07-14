Кураев пригрозил монахине адом за авто стоимостью 9,5 млн рублей

https://static.news.ru/photo/9e6498c6-c5c8-11ea-b51d-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кураев Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Игуменья Покровского женского монастыря Русской православной церкви (РПЦ) в Москве Феофания попадёт в ад. Такое будущее монахине предрёк специалист в области христианской философии, публицист Андрей Кураев.

Катайся, матушка, катайся. В ад надо ехать с комфортом, — написал диакон в своём «Живом журнале» после появления информации об авто Феофании за 9,5 млн рублей.

По словам Кураева, любящая «Мерседесы» представительского класса косвенным образом причастна к смерти 7-месячного сына служившего у неё священника Алексия Голубева. Мужчина попросил у игуменьи деньги на операцию для ребёнка, но монахиня ответила отказом.

Ранее сообщалось, что настоятельница Покровского женского монастыря игуменья Феофания (в миру Ольга Мискина) приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей. Это уже не первая её машина, за 13 лет она сменила как минимум четыре авто этой марки.

До 2011 года монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — сначала ей принадлежал Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска, а в 2007–2011 годах — Mercedes-Benz B170. В 2011 году Феофания приобрела свой первый автомобиль представительского класса — Mercedes-Benz S500 4MATIC. Тогда эта модель в базовой комплектации стоила около 5 млн рублей. В 2016-м игуменья обновила машину, купив S500 4MATIC нового поколения. Это приобретение обошлось ей в 9,5 млн рублей.

Феофания 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской улице, где находятся мощи святой Матроны Московской. Также она управляет православной гимназией в Троице-Лыково.

Кроме того, монахиня известна как руководитель отелей Русской православной церкви. Под управлением игуменьи чистая прибыль гостиниц РПЦ с 2015 года составила около 5,8 млн рублей при общей выручке в 486 млн рублей. Кроме того, в 2018 году президент Владимир Путин вручил Феофании орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, писал NEWS.ru.