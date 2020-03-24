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Российские сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» начали проработку проекта о контроле перемещения россиян с подозрением на коронавирус. Он должен быть реализован до 27 марта согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Предполагается, что граждане будут оповещены о факте контакта с лицом, больным инфекцией, с помощью SMS-рассылки. Также абонент получит информацию о необходимой изоляции, сообщает «Лайф». Технически это возможно. В 2019 году...