https://static.news.ru/photo/498b436c-6d59-11ea-8fc1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Протодиакон Андрей Кураев заявил, что для пожилых людей пост можно было бы отменить из-за введённого для них карантина. По его словам, им можно сказать, что самоизоляция вменяется в их пост.
Для стариков нужно ослабить пост или отменить его вообще. А потом сказать, что когда эпидемия сойдёт, что вы без поста сможете причаститься в наших храмах в пасхальный период. Пост — это, прежде всего, отказ от своего эго, «ячества». Если это патриархом будет сказано, то почему бы не исполнить это послушание? Это было бы логично, — заявил Кураев в эфире НСН.
Представитель РПЦ также объяснил, почему из-за угрозы распространения коронавируса не закрываются храмы.
Вряд ли стоит закрывать храмы в условиях, когда остаются открытыми места, где наблюдается гораздо большее скопление людей. Это метро, рынки, вокзалы, супермаркеты и так далее, — отметил Кураев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что протодиакон Андрей Кураев назвал «циничным бизнес-проектом» принесение мощей Иоанна Крестителя в Казанский собор Санкт-Петербурга на фоне пандемии коронавируса. К святыне, которую привезли из Иерусалима 9 марта, потянулись сотни верующих. Он отметил, что в Санкт-Петербурге и без этого есть мощи Иоанна Крестителя и им при желании всегда можно поклониться.