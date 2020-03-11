https://static.news.ru/photo/371968e4-639f-11ea-86b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Спасо-Преображенский собор. История и Духовность/vk.com

10 марта в Санкт-Петербург из Иерусалима доставили мощи Иоанна Крестителя, одного из самых почитаемых христианами святых. Реликвию выставили в Казанском соборе, желающие увидеть её верующие выстраиваются в огромные очереди. Протодиакон РПЦ Андрей Кураев раскритиковал событие, посчитав, что момент для него выбран неподходящий.

Мнение Кураева приводят «Невские новости». Священнослужитель обвинил епархию Северной столицы в приоритете коммерческих интересов над заботой о здоровье паствы.

Это мероприятие планируется заранее и включается в бизнес-план епархии. Из-за такой мелочи, как здоровье людей, никто отменять такие мероприятия не будет. Более того, будут виноваты те, кто выказывает опасения, и если человек заболеет, будут обвинять в маловерии, — саркастически высказался Кураев.

Протодиакон привёл в пример петербургской епархии Ватикан и духовенство Израиля, которые отменили религиозные мероприятия в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также Кураев призвал верующих Санкт-Петербурга не поддаваться ажиотажу, так как в городе и его окрестностях на постоянной основе находятся и другие фрагменты мощей Иоанна Крестителя.

Как передавал NEWS.ru, Ватикан закрыл до 3 апреля для посещений свои музеи и папские базилики в качестве меры против распространения коронавируса.