Кураев объяснил, почему YouTube заблокировал «Спас»

Видеоплатформа YouTube заблокировала аккаунт православного телеканала «Спас» за политические взгляды его владельцев, предположил запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». При этом он высказался против подобных блокировок и назвал их «оружием слабых».

Поскольку телеканал «Спас» — это не голос православия, а голос определённых людей и, может быть, даже конкретных олигархов, то очевидно, запрет пришёл не за то, что они православные, а за их политическую интерпретацию православия. Поэтому, если защитники телеканала подают эту новость как атаку на православие, то они передёргивают, — сказал Кураев.

Он добавил, что тем, кто убеждён в правоте, нет смысла закрывать свободный обмен информацией. Кураев отметил, что жалеет из-за произошедшей блокировки «Спаса», но выступает против отключения видеохостинга. Это, по его мнению, те же санкции, мешающий жить россиянам.

Ранее YouTube закрыл аккаунт канала «Спас», который насчитывал более 1 млн подписчиков. Отмечается, что теперь «Спас» переходит на видеохостинг RuTube, а также будет вести свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».