Кураев назвал запоздалыми меры по ограничению посещения храмов

https://static.news.ru/photo/c16d4b94-7cab-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кураев Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Меры по ограничению посещения храмов в Москве и Подмосковье, введённые властями из-за коронавируса, являются запоздалыми. Такое мнение высказал протодиакон Андрей Кураев. По его словам, их надо было принять ещё раньше, чтобы не допустить прихода людей в церковь в условиях пандемии.

Ранее РПЦ постановила проводить пасхальные богослужения в храмах столицы и Московской области без участия прихожан. Соответствующее решение принято на основании предписания главного государственного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.

Циркулярное письмо патриархии было опубликовано 11 апреля, тем не менее, меры вводятся с 13 апреля. Решили праздник Входа Господня в Иерусалим не отменять. Но лучше, если бы это было сделано на пару дней раньше, — отметил Кураев в интервью «Эхо Москвы».

Ранее NEWS.ru писал, что протодиакон Русской православной церкви за границей Александр Гусев стал жертвой коронавируса. Он скончался на 58-м году жизни.