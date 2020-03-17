https://static.news.ru/photo/75a33d9e-682a-11ea-9c9c-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кураев Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Протодиакон Андрей Кураев назвал «циничным бизнес-проектом» принесение мощей Иоанна Крестителя в Казанский собор Санкт-Петербурга на фоне пандемии коронавируса. К святыне, которую привезли из Иерусалима 9 марта, потянулись сотни верующих.

Обычно в ходе принесения мощей часть ожидаемого дохода, полученного от верующих, идёт их хозяевам, часть — собору, где они выставляются, и какой-то епархии. Возможно, эти доходы были заложены в отчёты и планы митрополита Ворсонофия, и он не захотел их обнулять, — сказал Кураев в эфире НСН.

Он также отметил, что в Санкт-Петербурге и без этого есть мощи Иоанна Крестителя и им при желании всегда можно поклониться. Что касается мер безопасности в связи с коронавирусом, то они, по словам отца Андрея, очевидно не соблюдаются.

Если вы считаете, что протирание душистой тряпочкой слюней защитит паломников, то хотя бы меняйте её после каждого приложившегося к мощам, а также следите, чтобы она была спиртосодержащей. Всё это не делается. Метрополия — абсолютно безответственный субъект в этом отношении. Её никто не проверяет, в отличие от тех же ресторанов. При случае они сразу говорят, что отделены от государства, поэтому «бюджетные деньги давайте, а проверок не надо», — добавил он.

В самой епархии заявляют, что полагаются на сознательность прихожан, которых никто не принуждает непременно прикладываться губами к ковчегу со святыней.

Частица мощей Иоанна Предтечи, крестившего господа Иисуса Христа, останутся в Казанском соборе до 17 марта. Доступ к ним открыт с 08:00 до 23:00.

Ранее патриарх Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств из-за коронавируса. Новые меры распространяются на Московскую епархию. Документ предписывает отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточить санитарные правила при крещении, причастии и соборовании. РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

В ряде приходов уже увеличили количество вина при совершении таинств в качестве меры борьбы с эпидемией. По словам представителей церкви, увеличение алкоголя поможет избежать распространения вируса. Ранее в РПЦ допустили возможность проверки прихожан на инфекцию при входе в храмы, писал NEWS.ru.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 182 тысячи человек. От инфекции умерли 7,1 тысячи пациентов, выздороветь удалось 78 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 заболевших, из 53 — в Москве.