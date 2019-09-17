https://static.news.ru/photo/7d5d255c-d91b-11e9-9b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Оплачивать поездки на Московских центральных диаметрах можно будет в автоматах по продаже билетов в метро и на МЦК. Они будут принимать «Тройку» и банковские карты.

На МЦД будут действовать три тарифные зоны, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В «Центральной» зоне (внутри Москвы в границах станций Марк — Сетунь и Волоколамская — Остафьево) пассажиры смогут использовать все билеты метро, которые записывают на карту «Тройка».

Пересадка между метро, МЦК и МЦД будет бесплатной. Если ехать на МЦД внутри Москвы, то по тарифу «Кошелёк» карты «Тройка» это обойдётся в 38 рублей. Аналогично — в тарифной зоне «Пригород». Разовая поездка по тарифу «Кошелёк» в 2019 году будет стоить 45 рублей.

Если пассажир едет от станции, находящейся за границами МЦД (тарифная зона «Дальняя»), то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующего билета на электричку плюс ещё 45 рублей, сообщает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что первые два маршрута Московских центральных диаметров Нахабино — Подольск и Одинцово — Лобня запустят уже в ноябре этого года. Интервал движения по новым веткам составит пять-шесть минут.

В 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут четырёхпутными, затем электрички дальнего следования и поезда МЦД пустят по разным путям.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Поезда будут курсировать в соответствии с графиком столичного метрополитена.