«Купание в проруби»: Мясников дал совет по укреплению нервов

Телеведущий Александр Мясников рассказал в своём Telegram-канале, что он купается в проруби и ежедневно занимается спортом, чтобы отвлечься от насущных проблем и укрепить нервы. Кроме того, он изучает альбомы художников. Врач призвал россиян последовать его примеру.

Лично я укрепляю нервную систему длительными прогулками и купанием в проруби, — заявил Мясников.

Телеведущий также рассказал, что для хорошего психологического самочувствия он ежедневно проводит изнурительные тренировки. Кроме того, Мясников часами рассматривает альбомы художников и планирует посетить музеи изобразительного искусства.

Серьёзно, для меня живопись сейчас — мощнейшее психотерапевтическое средство. Попробуйте! — резюмировал врач.

Ранее Мясников заявил, что бесконтрольный приём кроверазжижающих препаратов может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. По его словам, антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов при коронавирусе, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением.