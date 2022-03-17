«Купание в проруби»: Мясников дал совет по укреплению нервов
Доктор Мясников заявил, что для укрепления нервов он ежедневно занимается спортом
Александр Чеков
Александр Чеков
19:34, 17 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Телеведущий Александр Мясников рассказал в своём Telegram-канале, что он купается в проруби и ежедневно занимается спортом, чтобы отвлечься от насущных проблем и укрепить нервы. Кроме того, он изучает альбомы художников. Врач призвал россиян последовать его примеру.
Лично я укрепляю нервную систему длительными прогулками и купанием в проруби, — заявил Мясников.
Телеведущий также рассказал, что для хорошего психологического самочувствия он ежедневно проводит изнурительные тренировки. Кроме того, Мясников часами рассматривает альбомы художников и планирует посетить музеи изобразительного искусства.
Серьёзно, для меня живопись сейчас — мощнейшее психотерапевтическое средство. Попробуйте! — резюмировал врач.
Ранее Мясников заявил, что бесконтрольный приём кроверазжижающих препаратов может привести к тяжёлым последствиям для здоровья. По его словам, антикоагулянты выписывают для предотвращения образования тромбов при коронавирусе, однако зачастую это оборачивается госпитализацией с кровоизлиянием в мозг или желудочным кровотечением.