https://static.news.ru/photo/a188ba7e-20e5-11ea-8926-fa163e074e61_660.jpg Большой театр Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России дети с ранних лет с удовольствием посещают театры и концерты, воспринимая симфоническую музыку и балет «как взрослые». Корреспондент из Швеции была удивлена, что в Большой или Мариинский театры родители приходят вместе с отпрысками, которым с ранних лет прививают любовь к классическому искусству.

Во время детского представления в Мариинском театре как минимум сотня детей, которым ещё не исполнилось и десяти лет, спокойно сидели и слушали Грига, тогда как в Швеции их ровесники уже разнесли бы весь зал, — пишет корреспондент Dagens Nyheter Анна-Лена Лаурен.

Оказавшись на постановке «Лебединого озера» в Большом театре, девушка обратила внимание на множество нарядных детей в зале, хотя «трёхчасовой балет с двумя антрактами вовсе не предназначен для них». По словам Лаурен, они с удовольствием смотрели спектакль, а мешали наслаждаться постановкой только сами «взрослые, которые забыли отключить свои мобильные телефоны».

После представления дочка Лаурен призналась, что в будущем хочет снова сходить на балет, добавила она.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне назвали своими любимыми сценами Большой театр, «Современник» и Мариинский театр, а самой запомнившейся постановкой — балет «Щелкунчик». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого ВЦИОМом.