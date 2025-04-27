Хотите попробовать необычный, но очень вкусный способ запекания курицы? Курица в банке — простой рецепт без лишнего масла, но с потрясающим результатом. Мясо получается сочным, нежным, буквально отстает от костей!
Ингредиенты:
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Курица (целая или кусочки) — 1–1,5 кг
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Лук — 1–2 шт.
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Морковь — 1 шт.
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Соль, перец, любимые специи
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Чеснок — 2–3 зубчика
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Лавровый лист — по вкусу
Приготовление:
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Кусочки курицы натрите специями и солью.
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В чистую сухую 3-литровую банку уложите слоями курицу, нарезанные кольцами лук и морковь, лавровый лист, чеснок.
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Банку накройте фольгой, поставьте в холодную духовку на противень.
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Запекайте при 180 °C примерно 1,5 часа.
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Не открывайте духовку сразу после выключения — дайте постоять 10–15 минут.
Блюдо готовится без капли масла и всегда получается сочным и ароматным. Отлично подходит и для повседневного ужина, и для гостей!
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