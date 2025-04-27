Кулинарное волшебство вне Хогвартса! Запекаем нежнейшую курочку в банке

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Хотите попробовать необычный, но очень вкусный способ запекания курицы? Курица в банке — простой рецепт без лишнего масла, но с потрясающим результатом. Мясо получается сочным, нежным, буквально отстает от костей!

Ингредиенты:

Курица (целая или кусочки) — 1–1,5 кг

Лук — 1–2 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль, перец, любимые специи

Чеснок — 2–3 зубчика

Лавровый лист — по вкусу

Приготовление:

Кусочки курицы натрите специями и солью. В чистую сухую 3-литровую банку уложите слоями курицу, нарезанные кольцами лук и морковь, лавровый лист, чеснок. Банку накройте фольгой, поставьте в холодную духовку на противень. Запекайте при 180 °C примерно 1,5 часа. Не открывайте духовку сразу после выключения — дайте постоять 10–15 минут.

Блюдо готовится без капли масла и всегда получается сочным и ароматным. Отлично подходит и для повседневного ужина, и для гостей!

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