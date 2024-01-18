Кулинарная фирма Юлии Высоцкой вышла в тираж SHOT: Высоцкая закроет фирму «Кулинарная студия» из-за убытков в 4,7 млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юлия Высоцкая

Telegram-канал SHOT сообщает, что телеведущая Юлия Высоцкая закроет свою фирму по поставке еды в различные заведения «Кулинарная студия» из-за убыточности. По данным канала, за четыре года бизнес ушел в минус на чуть более 4,7 млн рублей.

Как пишет SHOT, ведущая программы «Едим дома» уже собрала документы, необходимые для ликвидации предприятия. При этом, говорится в публикации, Высоцкая остается совладелицей еще 13 компаний, связанных преимущественно с едой и ресторанами.

Ранее кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), покинувший Россию после начала специальной военной операции на Украине, закрыл последний бизнес в стране, который был связан с созданием контента. Организация существовала с 2019 года. Также контора Долина, с помощью которой он создавал аудио- и видеоконтент, занималась организацией прямых эфиров на радио. Сам журналист уехал из РФ в 2022 году, еще тогда продав часть имущества.

До этого певица Вера Брежнева лишилась бутика женской одежды Myseasons. Отмечается, что это был последний бизнес артистки в России.

Бизнес был открыт Брежневой вместе с дизайнером Ханной Хмелевой в Петербурге. Однако приятельница Брежневой недавно вышла из совместного ООО «Майсизонс» и стала полноправной хозяйкой модного бутика. Сама Хмелева говорит, что причиной стало полное неучастие певицы в бизнесе. По словам дизайнера, Брежнева должна была отвечать за раскрутку в то время, как Хмелева брала на себя остальные заботы.