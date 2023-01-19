Кулинария и туризм: названы самые популярные у россиян хобби «Одноклассники» провели исследования о популярных среди россиян хобби

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Среди россиян самыми популярными хобби оказались кулинария, активный отдых, туризм и занятия спортом. Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование с помощью сервиса «Увлечения», опрос показал, что увлечения есть у 95% россиян. Каждый второй респондент (51%) заявил, что иметь увлечение важно, а 38% отметили, что почти все свободное время тратят на занятие любимыми делами.

По данным опроса, кулинарией увлекаются 36% опрошенных, такое хобби чаще встречается среди россиян от 45 до 54 лет. Активный отдых и туризм нравятся 31% респондентов, причем женщины чаще так проводят досуг, чем мужчины. 30% опрошенных россиян занимаются спортом, увлечение характерно для молодых людей от 18 до 24 лет.

Согласно исследованию, с помощью хобби россияне находят друзей (46%), единомышленников (33%) и даже встречают своих вторых половинок (15%). Каждый второй россиянин находит людей со схожими увлечениями с помощью социальных сетей, 24% опрошенных используют для этой цели группы и паблики в социальных сетях, 21% посещает кружки и секции.

Фото: Пресс-служба ok.ru

Чаще всего хобби приносит чувство радости и удовлетворенности жизнью (47%). В 44% случаев благодаря увлечениям удается получить новые знания. 34% респондентов отметили, что благодаря хобби самореализуются и улучшают свое самочувствие, а еще 15% назвали увлечения смыслом своей жизни.

Проанализировав данные сервис «Увлечения», исследователи установили, что в топ-5 интересных тем вошли кулинария, мода, автомобили, рыбалка и рукоделие. В этих категориях чаще всего пользователей привлекают рецепты выпечки, лайфхаки автотюнинга, секреты макияжа, лоскутное шитье, художественная резьба и советы по ловлю щуки.

Ранее социальная сеть «Одноклассники» совместно с проектом «Глазами инженера» подготовила видеоэкскурсии по Москве, в которых расскажут о разных стилях архитектуры на примере известных зданий. Лекции проходят по темам советского модернизма, сталинского ампира и авангарда.