Кулич без дрожжей к Пасхе: быстрый рецепт с творогом, который всегда получается

Если не хочется тратить целый день на выпечку куличей, этот рецепт станет настоящим спасением. Творожный кулич готовится без дрожжей, не требует расстойки и при этом выходит мягким, ароматным и совсем не крошится. Отличный вариант для занятых хозяек.
Ингредиенты
- Мука — 500 г
- Творог — 300 г
- Сахар — 180 г
- Молоко — 100 мл
- Яйца — 2 шт.
- Вяленая клюква — 100 г
- Растительное масло — 60 мл
- Ванилин — 1 г
- Сода — 5 г
- Соль — 3 г
- Лимонный сок — 5 мл
Приготовление
Яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пышности. Влейте молоко и масло, добавьте соду, гашенную лимонным соком, перемешайте. Затем вмешайте творог — масса должна стать однородной и нежной.
Добавьте клюкву, всыпьте просеянную муку и ванилин. Замесите мягкое тесто без комков.
Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте при 190°C около 45 минут до румяной корочки.
Остывшие куличи при желании украсьте глазурью или посыпкой. Они получаются пышными, ароматными и отлично держат форму.
