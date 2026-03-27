Кулич без дрожжей к Пасхе: быстрый рецепт с творогом, который всегда получается

Кулич без дрожжей к Пасхе: быстрый рецепт с творогом, который всегда получается

Если не хочется тратить целый день на выпечку куличей, этот рецепт станет настоящим спасением. Творожный кулич готовится без дрожжей, не требует расстойки и при этом выходит мягким, ароматным и совсем не крошится. Отличный вариант для занятых хозяек.

Ингредиенты

Мука — 500 г

Творог — 300 г

Сахар — 180 г

Молоко — 100 мл

Яйца — 2 шт.

Вяленая клюква — 100 г

Растительное масло — 60 мл

Ванилин — 1 г

Сода — 5 г

Соль — 3 г

Лимонный сок — 5 мл

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пышности. Влейте молоко и масло, добавьте соду, гашенную лимонным соком, перемешайте. Затем вмешайте творог — масса должна стать однородной и нежной.

Добавьте клюкву, всыпьте просеянную муку и ванилин. Замесите мягкое тесто без комков.

Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте при 190°C около 45 минут до румяной корочки.

Остывшие куличи при желании украсьте глазурью или посыпкой. Они получаются пышными, ароматными и отлично держат форму.

