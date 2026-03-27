Кулич без дрожжей к Пасхе: быстрый рецепт с творогом, который всегда получается

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если не хочется тратить целый день на выпечку куличей, этот рецепт станет настоящим спасением. Творожный кулич готовится без дрожжей, не требует расстойки и при этом выходит мягким, ароматным и совсем не крошится. Отличный вариант для занятых хозяек.

Ингредиенты

  • Мука — 500 г
  • Творог — 300 г
  • Сахар — 180 г
  • Молоко — 100 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Вяленая клюква — 100 г
  • Растительное масло — 60 мл
  • Ванилин — 1 г
  • Сода — 5 г
  • Соль — 3 г
  • Лимонный сок — 5 мл

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром и солью до легкой пышности. Влейте молоко и масло, добавьте соду, гашенную лимонным соком, перемешайте. Затем вмешайте творог — масса должна стать однородной и нежной.

Добавьте клюкву, всыпьте просеянную муку и ванилин. Замесите мягкое тесто без комков.

Разложите тесто по формам, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте при 190°C около 45 минут до румяной корочки.

Остывшие куличи при желании украсьте глазурью или посыпкой. Они получаются пышными, ароматными и отлично держат форму.

Ранее сообщалось, что, если хочется украсить пасхальные яйца красиво и без магазинных красителей, выручит обычная ежевика.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
Пасха
Марина Макарова
