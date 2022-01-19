Кулеба: Киев не планирует вести наступательные операции в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не собирается проводит наступательные операции в Донбассе. Об этом он заявил после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, добавив, что Киев работает только над обороноспособностью страны. Его слова приводит ТАСС.

Украина не планирует никаких наступательных операций, мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности, — заявил Кулеба.

Он добавил, что главным партнёром Украины в сфере безопасности являются США.

Ранее сегодня в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Блинкена, которые прошли в Киеве, обсуждалось и якобы готовящиеся Россией вторжение на Украину. Блинкен заверил Зеленского в том, что Россия столкнется с «непосильными издержками» в случае, если решится на такой шаг.

Ранее Россия и США в Женеве провели переговоры по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Комментируя итоги консультаций, посол США в России Джон Сaлливан отметил, что нельзя сказать, что они завершились провалом. По словам дипломата, лучший способ добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном — это «непубличные дискуcсии».