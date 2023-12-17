Спортсмена задержали с партией мефедрона в Москве Сотрудники ГИБДД нашли пять пакетиков мефедрона в рюкзаке бойца Ильи Топчина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Боец на голых кулаках Иван Топчин был задержан в Москве с пятью пакетиками синтетического наркотика мефедрона, сообщает Telegram-канал SHOT. В отношение спортсмена проводится проверка.

По информации канала, автомобиль, на заднем сидении которого находился Топчин, накануне ночью был остановлен сотрудниками ГИБДД на Большой Почтовой улице. При виде сотрудников полиции спортсмен стал заметно нервничать, в связи с чем те поинтересовались, нет ли у него при себе чего-либо запрещенного. Боец внятно ответить на этот вопрос не смог, что послужило основанием для досмотра. В итоге в его рюкзаке нашли наркотик.

Топчину 27 лет, он выступал в промоушене Hardcore FC. Спортсмен также становился призером чемпионата России по боксу и проводил бои на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали 32-летнего баскетболиста-колясочника, который пытался провезти 20 кг мефедрона из Нижегородской в Иркутскую область. Спортсмену грозит лишение свободы пожизненно. Как было установлено, его подельники обеспечивали наркотиками всю Сибирь и Дальний Восток. Они работали в Новосибирске, Чите, Улан-Удэ и Хабаровске.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.