Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сбор урожая кукурузы стартовал в поле под Жуковским, где 15 августа аварийно сел самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321.

Кадры публикует на своём сайте Life.

Пилот лайнера принял решение об экстренной посадке в кукурузном после после того, как в двигатели лайнера попали птицы. Никто из 223 человек, находившихся на борту, не погиб, хотя несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью.

За проявленное мужество и профессионализм перед лицом чрезвычайной ситуации пилотов самолёта представили к званию Героев России, писал News.ru.

News.ru в соцсетях