https://static.news.ru/photo/3c1edf1c-e2b3-11e9-8895-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Сбор урожая кукурузы стартовал в поле под Жуковским, где 15 августа аварийно сел самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321.

Кадры публикует на своём сайте Life .

Пилот лайнера принял решение об экстренной посадке в кукурузном после после того, как в двигатели лайнера попали птицы. Никто из 223 человек, находившихся на борту, не погиб, хотя несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью.

За проявленное мужество и профессионализм перед лицом чрезвычайной ситуации пилотов самолёта представили к званию Героев России, писал News.ru.