Сбор урожая кукурузы стартовал в поле под Жуковским, где 15 августа аварийно сел самолёт «Уральских авиалиний» Airbus A321.
Кадры публикует на своём сайте
Пилот лайнера принял решение об экстренной посадке в кукурузном после после того, как в двигатели лайнера попали птицы. Никто из 223 человек, находившихся на борту, не погиб, хотя несколько десятков пассажиров обратились за медицинской помощью.
За проявленное мужество и профессионализм перед лицом чрезвычайной ситуации пилотов самолёта представили к званию Героев России, писал News.ru.