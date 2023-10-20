Куклачев назвал фейком видео с 13-летним котом-«лилипутом»

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Глава Театра кошек Юрий Куклачев в интервью для NEWS.ru назвал фейком популярный в Сети ролик с 13-летним котом Фрэнсисом, по размерам больше напоминающим двухмесячного. По словам эксперта, карликовости у данных четвероногих не бывает.

Первый раз слышу такое, это фейк, вас обманывают. Первый раз слышу такое за 50 лет работы, чтоб карликовый кот был. Маленькие кошечки — да, а карликовые, как котенок двухмесячный, — не бывает. Может быть, есть что-то в природе, но я такого не видел. О такой патологии я не слышал, это фейк они вбрасывают с котенком. Хотя, может, правильно делают — добрые люди, пусть спасают котят, — добавил Куклачев.

Накануне в Сети распространилось видео с 13-летним, как утверждают авторы, котом по кличке Фрэнсис. В описании к ролику утверждается, что четвероногое страдает от дварфизма (аномально низкий рост).

Ранее Куклачев рассказал, как продлить жизнь питомцам. По его словам, каждой кошке нужно подобрать специальное питание, приняв во внимание ее индивидуальные особенности. Куклачев подчеркнул, что, для того чтобы кошка долго прожила, с ней нужно регулярно играть и разговаривать. Глава Театра кошек также добавил, что при правильном питании домашний питомец может прожить больше 20 лет.