Кудрину не торопятся искать замену в Счетной палате Кудрин: я предлагал людей на пост главы Счетной палаты, но трудно найти такого же

Фото: ach.gov.ru

Алексей Кудрин

Бывший глава Счетной палаты, советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин в беседе с ТАСС рассказал, что предлагал несколько кандидатур на правительственный пост, однако никого так до сих пор и не назначили. Фамилии этих людей он называть отказался. По его мнению, трудно найти такого, как он сам.

Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть, они на рассмотрении, может быть, ищут других. <...> Думаю, что трудно найти такого, как был я, — считает Кудрин.

Кандидатура нового руководителя была не одна, уточнил он в разговоре с журналистами во время поездки в Архангельск.

В ноябре 2022 года Кудрин подтвердил свой уход с поста главы Счетной палаты. Он отметил, что провел в госсекторе 25 лет, а после отставки рассчитывает сосредоточиться на крупных проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Позднее он сообщил, что принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию компании. По его словам, он вместе с менеджментом будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит устойчивое развитие компании на всех рынках.