https://static.news.ru/photo/0537eb54-36a2-11ea-a49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятное сокращение числа президентских сроков двумя — нормальная и рациональная мера, считает руководитель Счётной палаты России Алексей Кудрин.

Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово «подряд», на мой взгляд, — нормальная, рациональная мера, — цитирует чиновника РИА Новости.

Политик также затронул тему неисполненных расходов бюджета в 2019-м. По данным СП, показатель составил 1,115 трлн рублей. В этом заключается большая макроэкономическая проблема, которую видит и Минфин. О неисполнении расходов бюджета в этой сумме Счётная палата предупреждала заранее, отметил Кудрин.

Федеральное казначейство объяснило это отказом от авансов при исполнении госконтрактов. Минфин заявил, что неизрасходованные средства будут перенесены на следующий год и потрачены по целевому назначению.

В конце года власти принимали меры, чтобы отдать из бюджета как можно больше денег, но проблему огромных остатков решить не смогли. В итоге решено проанализировать сложившуюся ситуацию по годам и представить выводы в отчёте об исполнении бюджета за 2019 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в год из федерального бюджета России воруется порядка 2-3 млрд рублей. Это только то, что проходит по уголовным делам.