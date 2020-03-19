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Контрольные органы России и Китая совместно расследуют незаконный вывоз леса из России, сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Отмечается, что российская и китайская Счётные палаты взаимодействуют по поиску виновных в незаконной вырубке и продаже леса из России.

Мы выявили расхождения баз данных, на основе которых провели оценку, сколько такого сырья, сырого леса могло быть вывезено, — цитирует Кудрина РИА Новости.

Он добавил, что речь идёт о 50 тысячах тонн и миллиардах рублей только по трём таможенным постам. Возбуждено уголовное дело и проведён анализ, кто отвечал за вывоз леса. По словам Кудрина, закрытый отчёт об этом отправлен в Государственную думу.

При этом ФТС России в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса на 4,2 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Министерство природы подаст исковое заявление против АО «Внешстройимпорт» в связи с вырубкой деревьев на территории «Лосиного Острова» под жилой комплекс.