Контрольные органы России и Китая совместно расследуют незаконный вывоз леса из России, сообщил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Отмечается, что российская и китайская Счётные палаты взаимодействуют по поиску виновных в незаконной вырубке и продаже леса из России.

Мы выявили расхождения баз данных, на основе которых провели оценку, сколько такого сырья, сырого леса могло быть вывезено, цитирует Кудрина РИА Новости.

Он добавил, что речь идёт о 50 тысячах тонн и миллиардах рублей только по трём таможенным постам. Возбуждено уголовное дело и проведён анализ, кто отвечал за вывоз леса. По словам Кудрина, закрытый отчёт об этом отправлен в Государственную думу.

При этом ФТС России в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса на 4,2 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, Министерство природы подаст исковое заявление против АО «Внешстройимпорт» в связи с вырубкой деревьев на территории «Лосиного Острова» под жилой комплекс.

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