Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин выступил с предложениями, которые позволят решить проблему долгостроев в стране. По его словам, в течение двух-трёх лет ситуация может быть повёрнута в позитивное русло.
Он рассказал, что в первую очередь необходимо уточнить понятие «объектов незавершённого строительства» и определить их количество,
Говоря о «незавершёнке», мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершённое строительство предполагает всё, что строится, в том числе и в нормативные сроки, — подчеркнул он.
Также Минфину и Казначейству ведомство предлагает актуализировать бюджетную отчётность и представлять данные не каждый год, а каждый квартал. Кроме того, следует определить, какое ведомство будет заниматься этой проблемой: сейчас за неё отвечают одновременно Минстрой и Минэкономразвития.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Госдуме
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