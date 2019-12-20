https://static.news.ru/photo/9b8108d8-2352-11ea-9ccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин выступил с предложениями, которые позволят решить проблему долгостроев в стране. По его словам, в течение двух-трёх лет ситуация может быть повёрнута в позитивное русло.

Он рассказал, что в первую очередь необходимо уточнить понятие «объектов незавершённого строительства» и определить их количество, передаёт ТАСС.

Говоря о «незавершёнке», мы имеем в виду так называемые проблемные объекты: брошенные, долгострой. Сегодня же незавершённое строительство предполагает всё, что строится, в том числе и в нормативные сроки, — подчеркнул он.

Также Минфину и Казначейству ведомство предлагает актуализировать бюджетную отчётность и представлять данные не каждый год, а каждый квартал. Кроме того, следует определить, какое ведомство будет заниматься этой проблемой: сейчас за неё отвечают одновременно Минстрой и Минэкономразвития.