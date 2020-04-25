Кудрин предложил выдать продукты самым бедным гражданам

https://static.news.ru/photo/a80912e6-878c-11ea-bb28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что уже сейчас необходимо бросить большие силы на помощь наиболее бедным слоям населения, не получающим денежных выплат.

По его мнению, можно было бы ввести дополнительные выплаты, продовольственные пакеты или просто помочь натуральными продуктами.

Об этом Кудрин сказал в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

Ранее NEWS.u писал, что Кудрин спрогнозировал затяжной выход российской экономики из кризиса. Он отметил, что последствия для бюджетной системы могут растянуться на срок до четырёх лет.