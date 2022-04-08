Кудрин ответил на сообщения о своей эмиграции в Израиль

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал сообщения о том, что якобы эмигрировал в Израиль. В своём Twitter он написал, что сейчас действительно находится в Тель-Авиве, однако отметил, что эта поездка была запланированной. По его словам, уже на следующей неделе он вернётся в Россию, так как 12 апреля представляет доклад в Совете Федерации.

Пошли слухи, что я не в Москве. Всё так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал. А во вторник буду выступать в Совфеде, представлять отчёт Счётной палаты, — сказал Кудрин.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Кудрин покинул Россию. Очевидцы сообщали, что главу Счётной палаты заметили в отеле в Герцлии — это курорт под Тель-Авивом.

После начала военной спецоперации на Украине некоторые российские знаменитости стали уезжать из России, в том числе в Израиль. В частности, в Израиле оказались телеведущий Иван Ургант и журналистка Ксения Собчак.

По словам Андрея Урганта — отца Ивана Урганта, его сын уже приехал из Израиля и сейчас находится вместе со своей семьёй в России. Собчак также заявила, что приехала из Израиля в Россию, по её словам, место жительства она не меняла.