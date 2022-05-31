Кудрин оставил пост декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ Кудрин отказался от участия в выборах декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Алексей Кудрин / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин отказался от участия в выборах декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Он занимал эту должность с 2011 года, срок исполнения им обязанностей декана истёк 29 мая, сообщает РИА Новости.

Выборы на заседании учёного совета университета должны были пройти 30 мая.

Тринадцатого мая А.Л. Кудриным направлено заявление, в котором А.Л. Кудрин просит считать его не участвующим в данных выборах. В связи с отказом единственного претендента от участия в выборах выборы признаны несостоявшимися, — пояснили в СПбГУ.

Теперь в СПбГУ должны объявить новые выборы декана факультета. Пока исполнять его обязанности начала профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова.

Ранее стало известно, что Алексей Кудрин в ходе выступления в Госдуме заявил: России нет необходимости выходить из ряда международных соглашений и стандартов. Он отметил, что отечественная экономика сильно связана с мировой экономической системой, поэтому выход из международных организаций может негативно отразиться на России.