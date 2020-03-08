https://static.news.ru/photo/71ed1036-614e-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуацию с распространением коронавируса в России можно назвать благоприятной, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

У нас в России, скорее, благоприятная ситуация, — сказал Кудрин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом он добавил, что нужно быть бдительным. Сам он носит защитную маску, чтобы избежать заражения.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось 60 тысячам.

Как писал NEWS.ru, в России зарегистрированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса, сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией.