https://static.news.ru/photo/b15eb350-6d10-11ea-93ca-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин назвал мировой финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19, непредсказуемым и нестандартным. По словам эксперта, этот кризис развивается не по экономическим законам.

Даже успешные, платёжеспособные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина, нарушаются цепочки поставок непредсказуемо, — цитирует Кудрина ТАСС.

Глава СП отметил, что нынешний кризис не похож на циклический или долговой, а последствия обвала рынков пока трудно оценить.

Как писал NEWS.ru, из-за коронавируса Счётная палата приостановила все проверки до июня. Сам Кудрин назвал вызванный инфекцией обвал рынков опасным для российской экономики и предрёк стране «чувствительный кризис».