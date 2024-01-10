Куда жаловаться, если отключили отопление: советы юриста Юрист Кашаев: при проблемах с отоплением можно добиться отмены платы за него

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В новогодние праздники и после них в ряде регионов возникли проблемы с отоплением. Из-за аварий и ремонтов без тепла остались тысячи жителей в Подмосковье, Екатеринбурге и Пензе. О том, какого качества должно быть отопление в домах, куда жаловаться в случае с его перебоями и на какие компенсации можно рассчитывать, NEWS.ru подробно поговорил с представителем юридической фирмы «Двитекс» Максимом Кашаевым.

На какое отопление имеют право россияне

По общему правилу в течение отопительного периода должно быть обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление. Но исключения все же есть. Так, при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до +18°С перерыв в отоплении не должен превышать 16 часов единовременно. При температуре от +10°С до +12°С — не более 8 часов, а от +8°С до +10°С — не более четырех часов единовременно. Ограничена и общая допустимая продолжительность перерыва с отоплением в течение одного месяца — не более 24 часов суммарно.

Нормативная температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18°С (в угловых комнатах — +20°С). В районах с наиболее холодной пятидневкой (с температурой минус 31°С и ниже) в жилье должно быть не ниже +20°С (в угловых комнатах — +22°С). При этом допускаются некоторые отклонения от нормативов. В результате допустимым является превышение нормативной температуры на показатель не более 4°C, а допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (с 00:00 до 05:00) — не более 3°C. А вот снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (с 05:00 до 00:00) не допускается.

Что делать, если дома холодно даже с отоплением

Если отопление включили, но в квартире все еще холодно, речь может идти о предоставлении услуги по отоплению ненадлежащего качества. Порядок фиксации такого нарушения описан в разделе Х Правил № 354 «О предоставлении коммунальных услуг». Так, сначала потребителю нужно уведомить о нарушении качества коммунальной услуги аварийно-диспетчерскую службу исполнителя или иную службу, указанную поставщиком. Сделать это можно как письменно, так и устно, в том числе по телефону. Аварийно-диспетчерская служба зарегистрирует сообщение, уведомит об этом ресурсоснабжающую организацию, у которой исполнитель приобретает коммунальный ресурс (в данном случае — отопление). И если неизвестны причины нарушения, диспетчерская договорится с потребителем о дате и времени проведения проверки по факту нарушения.

Время такой проверки ограничено — не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время. После проверки будет составлен акт, который подпишут все заинтересованные лица. На основании этого акта исполнитель, допустивший нарушение, должен будет произвести потребителю перерасчет размера платы за коммунальную услугу в сторону ее уменьшения вплоть до полного освобождения от ее оплаты.

Что делать, если тепло, но недостаточно

Если есть отклонения в параметрах температуры после включения отопления, то следует обратиться в управляющую компанию или жилищную инспекцию. Кроме того, во многих регионах запущены горячие линии по вопросам отопления. А в Москве, к примеру, можно пожаловаться на холод в квартире, оставив заявку через сервис «Вызов мастера» на mos.ru или через мобильное приложение «Госуслуги Москвы».

Контакты столичных УК можно узнать на портале «Дома Москвы», а обратиться в Мосжилинспекцию — по электронной почте [email protected], через электронную приемную на сайте mos.ru либо лично по адресу: 129090, Москва, проспект Мира, дом 19. Также для потребителей действует круглосуточная горячая линия МОЭК: +7 (495) 539-59-59.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За что еще отвечают управляющие компании

УК должны следить за состоянием оконных и дверных проемов помещений, относящихся к общему имуществу в доме. То есть проверять их целостность, плотность притворов, механическую прочность и работоспособность фурнитуры. При выявлении нарушений в отопительный период предписано проводить незамедлительный ремонт, а в остальных случаях — разрабатывать план восстановительных работ и проводить такие работы.

На какие компенсации появляется право при проблемах с отоплением

Если оказываются некачественные услуги, потребитель имеете право потребовать безвозмездного устранения недостатков и перерасчета стоимости оказываемой услуги (как сказано выше, до полного освобождения от оплаты). Либо может требовать компенсацию ущерба, причиненного по вине управляющей компании. Причем исполнитель обязан выполнить требование об устранении недостатков в разумный срок, назначенный потребителем.

При этом если из-за отсутствия тепла был причинен вред здоровью или имуществу, то можно потребовать от управляющей компании компенсации подобного рода ущерба, а также заявить требование о моральной компенсации вреда (такой ущерб может составить от 5 тыс. до 30 тыс. рублей). Необходимо учитывать, что все должно быть задокументировано, так как в дальнейшем придется обосновывать свою позицию в суде, а без доказательств выиграть судебный процесс будет непросто.

В теории эту компенсацию можно получить, как в рамках досудебного урегулирования спора, так и в судебном порядке. Но на практике управляющие компании очень редко соглашаются на досудебный порядок урегулирования спора. Особенно данный тезис касается государственных бюджетных учреждений (ГБУ), так как они могут осуществить выплаты только в принудительном порядке (на основании решения суда с отметкой о вступлении в законную силу и предъявленного исполнительного листа).

Куда жаловаться, чтобы отопление дали как можно быстрее

К сожалению, универсального способа решения подобной проблемы нет. Юристы считают целесообразным обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Но важно знать: письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дней регистрации письменного обращения. Впрочем, в прокуратуре обращения рассматриваются быстрее — в течение 15 дней с момента регистрации заявления или жалобы. Как показывают последние события, также эффективным оказывается обращение в администрацию президента РФ.

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