«Куда подальше»: экс-депутат призвал выдворить Оксимирона из России Экс-депутат Худяков призвал выдворить рэпера Оксимирона из России

Фото: oxoxxymiron. com/Global Look Press

Оксимирон

Рэпер Оксимирон — типичный англичанин, получивший образование в Оксфорде и выросший в Европе, которого могли завербовать британские спецслужбы «качать лодку» государственности в РФ, написал экс-депутат Роман Худяков в своем Telegram-канале, сообщает «ФедералПресс». Политик призвал выдворить музыканта «куда подальше» из России «лет эдак на 50, а лучше на все 100, без права возвращения».

Нельзя писать «русский рэпер Оксимирон». Еще его называют хип-хоп-исполнителем. И общественным деятелем. А чьей, простите, он страны общественный деятель?! А не выдворить ли британца Майрон Оксимирон Федорофф куда подальше из России лет эдак на 50, а лучше на все 100, без права возвращения? — написал Худяков.

Он убежден, что музыкант даже думает на английском языке. Все, что есть у Oxxxymiron русского, это имя Мирон и то, что он родился в Санкт-Петербурге. Худяков считает, что рэпер является типичным британцем, выросшим в Европе, учитывая, что вся студенческая юность Оксимирона прошла в Оксфорде. По мнению политика, там его могли завербовать спецслужбы Великобритании.

После этого, полагает Худяков, Оксимирон специально приехал в Россию, чтобы «качать лодку» государственности, а его британский продюсер сделал его здесь звездой.

26 октября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню рэпера Оксимирона «Ойда» нужно признать экстремистской. В своем Telegram-канале она написала, что соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. По словам Мизулиной, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельности по расколу» страны.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». Его признали виновным в пропаганде насилия и массового убийства.