Куда направится течение молочных капиталов Danone?

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Сотрудница на производственной линии по упаковке молока на молочном заводе Danone

Деньги бизнеса уходят на войну — такое предположение возникло в том числе в отношении компании Mars, которую заподозрили в спонсировании украинских военных. С учетом все более углубляющейся в военный режим экономики Европы любые капиталы, которые сосредоточиваются на Западе, могут включаться в военные бюджеты. Превратиться из мирных средств, получаемых от производства молочной продукции, в деньги военного конфликта,могут и российские активы мирового холдинга Danone — претендентом на них называют английский фонд Chesterfield, к тому же связанный с Украиной.

Идут ли российские деньги на поддержку Киева?

Правоохранительные органы заинтересовались финансовой деятельностью компании Mars — ее заподозрили в оказании материальной поддержки Вооруженным силам Украины. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, обратившись в Генпрокуратуру, что компания Mars зарабатывает в России миллиарды, а при этом, возможно, спонсирует Киев и украинских военных, прикрываясь гуманитарными целями.

Более того, есть вероятность, что и другие российские деньги могут напрямую уйти на поддержку военного режима Киева. Причем с двух сторон: с учетом и того, что зарабатывают в России иностранные компании, и конфискованных за рубежом российских капиталов. В частности, еще в ноябре 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что надо создать из замороженных российских активов фонд для выделения помощи Украине. А руководитель рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс сообщал, что Министерство юстиции США хочет начать передачу замороженных российских активов Украине.

И это не только еще более обострит политическую ситуацию в мире. Комментируя такие заявления, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий подчеркивал, что в случае передачи российских денег Украине «может быть огромный коллапс между различными странами, международными корпорациями».

При этом в России еще немало западного бизнеса, который или планирует выходить с российского рынка, или уже находится в стадии перехода. Какова судьба их российских активов? Не получится ли так, что и они, в случае перехода в руки западных покупателей, станут в том числе и такой подпиткой украинской армии?

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

В какую ситуацию попал Danone

В подобную ситуацию сейчас попал и французский молочный холдинг Danone. Осенью компания все же решила уйти из России, долго выбирала покупателя, в начале года появился список возможных претендентов на российскую часть Danone, однако недавно внезапно появилась информация о том, что на нее претендует не российский бизнес, а европейский. Это инвестиционный фонд Chesterfield, работающий в Великобритании. Это уже само по себе создает риски для экономики России: Великобритания не просто попала в списки недружественных России стран, но и открыто и активно наращивает свою военную помощь ВСУ.

О связи фонда с Украиной речь идет в связи с тем, что с этой страной связан руководитель, управляющий партнер Chesterfield — является одновременно английским и украинским гражданином, речь идет об Алексее Резниковиче. Его партнер и исполнительный председатель фонда Chesterfield — Виталий Подольский — тоже гражданин Украины. Интересно, что господин Резникович сейчас поставлен на управляющую должность и в LetterOne — это международный инвестиционный бизнес со штаб-квартирой в Люксембурге, основанный в 2013 году, в состав этой компании входит и фонд Chesterfield.

Есть нюанс: LetterOne была основана российскими миллиардерами, все они еще в 2022 году оказались под жесткими санкциями Евросоюза — это Михаил Фридман, Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Герман Хан. Чтобы избежать лишнего давления Запада на свои активы, они оперативно вышли из управления своего российского бизнеса (это «Альфа-групп» и Альфа-банк), точно также вышли и из LetterOne. Внезапное взаимодействие французского молочного холдинга с английским фондом чревато негативным восприятием со стороны российских властей и одновременно может подпасть под осуждение Запада.

Способы и риски обхода санкций для иностранных компаний

Сегодня любым российским предпринимателям серьезно угрожает любое финансовое взаимодействие с Западом: деньги можно просто потерять, поэтому оперативный, но осторожный выход из бизнесов понятен. Но возникает вопрос о таком опосредованном интересе к активам Danone, который — как российская часть бизнеса этого французского холдинга — точно так же может тут же подпасть под санкции ЕС.

Да, санкции сейчас пытаются обходить — в том числе созданием цепочки посредников в сделках. Но этот способ может быть замечен европейскими властями. Да, с одной стороны, законы Евросоюза не могут напрямую влиять на нерезидентов ЕС. В то же время под блокировку своих денег может подпасть любая иностранная компания, которая пытается обойти ограничения или же способствует заключению сделки в интересах санкционных лиц.

С другой стороны, Chesterfield как западный бизнес, выйдя в свет в качестве потенциального покупателя российского Danone, очень рискует стать объектом гнева английских и в целом европейских властных структур. В частности, еще ранее, комментируя ожидающийся визит различных представителей европейского бизнеса из недружественных стран на ПМЭФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока даже не готов называть эти персоны, заметив, что если эта информация будет раскрыта, этих людей на Западе «просто живьем съедят».

Точно так же могут съесть и Chesterfield — и за само желание купить российские активы, и в случае осуществленной сделки — за их реальную покупку. Последнего факта, как ранее уже отмечали источники в Минфине, случиться не может: такая сделка с бизнесом из агрессивно настроенной недружественной страны, как сейчас позиционирует себя Великобритания по отношению к России, противоречит позиции РФ и в политической, и экономической сфере.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Завод Danone-Юнимилк, расположенный в поселке Любучаны Чеховского района Московской области

«В Лондоне явно не прочь под благовидным предлогом продвинуться к созданию условий для изъятия части госактивов нашей страны»

Ранее британский МИД сообщил, что Великобритания хочет ввести закон, который позволит сохранить санкции против РФ до тех пор, пока Россия не выплатит компенсации Украине. В ответ в посольстве России в Лондоне отметили, что в этом случае фактически антироссийские санкции Лондона станут бессрочными. А значит, подчеркнули российские дипломаты, английские санкции, как и в целом европейское давление на Россию, теряют весь якобы «миротворческий смысл», и вся функция санкций сводится к нанесению РФ максимального экономического урона.

«Легко просматривается и другая цель местного политистеблишмента — сделать еще один шаг к тому, чтобы накрепко увязать военно-политическую и финансовую составляющие конфликта вокруг Украины. Тем самым в Лондоне явно не прочь под благовидным предлогом продвинуться к созданию условий для изъятия части госактивов нашей страны, „замороженной“ ныне в местной юрисдикции. „Компенсация“ легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря — в хищение чужого имущества», — рассказали в посольстве.

Если к этой перспективе добавить еще и возможность направления силам Украины любых российских активов, приобретаемых у уходящего из РФ иностранного бизнеса, получается, что все российские деньги будут насильно передаваться Западом ВСУ, и покупатели, подобные фонду Chesterfield, могут волей-неволей (намеренно или случайно) способствовать такому положению дел. Ну а российский Danone в случае осуществления такой сделки может превратиться вместо мирного бизнеса, который кормит миллионы людей в России, в бизнес, который кормит украинскую армию.