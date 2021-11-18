Куда идти мигранту: изменит ли Москва подход к труду приезжих

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал нанимать на стройки вместо мигрантов людей «другого качества», хотя ещё недавно власти заявляли о нехватке иностранной рабочей силы на фоне пандемии COVID-19. Правда, тогда речь шла прежде всего о непривлекательной для россиян сфере благоустройства и коммунального хозяйства, чего нельзя сказать про девелопмент с его заманчивыми зарплатами. По мнению чиновников, высокие оклады должны доставаться москвичам, а не приезжим, поэтому власти, судя по всему, решили перекроить отдельный сегмент рынка труда. Впрочем, некоторые опрошенные NEWS.ru эксперты полагают, что планы мэрии могут быть связаны не только с заменой «чужих» «своими», поскольку рабочих рук не хватает даже при наличии мигрантов, но со стремлением удовлетворить общественные настроения.

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Осматривая одну из столичных новостроек, возводимых в рамках реновации, Сергей Собянин заявил, что на таких объектах следует уменьшить количество мигрантов, которых «достаточно много на сегодняшний день». Их нишу должны занять люди «другого качества» и «с другой зарплатой». Обращаясь к застройщику Алексею Добашину, возглавляющему концерн «Крост», московский градоначальник посоветовал привлекать в качестве альтернативы россиян из ближайших регионов, повышая заработную плату, а также наращивая производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства.

В свою очередь Добашин заявил, что его компания за последний год уменьшила численность строителей из-за рубежа на своих стройках на 15%. По его словам, специалисты с хорошей квалификацией на их объектах получают около 120–150 тысяч рублей. В свою очередь Сергей Собянин продолжил, что «это зарплата для москвичей, не для мигрантов».

Аналогичные мысли в начале ноября высказывал вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв. Хотя ещё несколько месяцев назад столичное руководство озвучивало противоположные мысли. В октябре 2020 года, констатируя, что на фоне пандемии из Москвы уехали до 40% мигрантов, Собянин признавал , что это отразилось на работе городских служб. Год назад мэр констатировал, что москвичи не горят желанием занимать должности, с которых ушли сезонные рабочие из других стран: «Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как полагает правозащитник Александр Ким, занимающийся поддержкой беженцев и мигрантов, планы убрать иностранных рабочих с московских строек могут быть связаны с экономическими проблемами в строительной сфере. По его мнению, резкое падение спроса с последующим падением цен на квартиры сейчас может предотвратить только формирование искусственного дефицита.

Как сформировать искусственный дефицит? А очень просто — сделать строительство непомерно дорогим. И вот если искать строителей-москвичей, а также «наращивать» «механизацию и индустриализацию» за счёт кошельков будущих покупателей квартир — задача эта легко и просто выполнится. Александр Ким правозащитник правозащитник

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с NEWS.ru не исключил, что новые заявления мэра могут быть связаны с недавними резонансными историями, которые «вызвали в обществе большой негатив». В стране действительно популярны мигрантофобные настроения, что показал недавний опрос ВЦИОМа: 60% респондентов полагают, что присутствие в России рабочих из других стран приносит как плюсы, так и минусы, 27% скорее негативно воспринимают приезжих, а 11% — скорее положительно.

Этому предшествовал ряд событий, ставших своеобразным триггером «социального заказа» на соответствующую риторику и практику. Например, сообщения о драках между мигрантами, а также волнения в Подмосковье из-за убийства местной жительницы иностранцами.

Некоторые Telegram-каналы, паблики в соцсетях и отдельные СМИ позднее стали активно «прокачивать» националистическую повестку, выискивая этнический мотив в бытовых конфликтах. Так было, например, в случае с дракой в Новых Ватутинках, развязанной жителями Оренбургской области, которых именовали «кавказцами», «азиатами» или «приезжими», а сама история привела к очередным полицейским облавам на иностранных рабочих, которые отношения к инциденту не имели.

Учитывая имеющуюся в обществе напряжённость, власти могли анонсировать сокращение доли мигрантов на рынке труда именно в связи с этим. Как сообщил NEWS.ru источник в строительной отрасли, экономических поводов для такого шага сейчас нет. Он рассказал, что на возведении инфраструктурных объектов возник дефицит рабочих рук и чиновники Министерства строительства и ЖКХ искали способ организованного завоза кадров в страну, посещая с этой целью государства Центральной Азии.

Речь именно о рабочих-строителях. Недавно, например, российская делегация с замглавы Минстроя была в Узбекистане. Сейчас все эти переговоры уже на стадии обсуждения деталей, — сообщил источник.

Отчасти его слова согласуются с недавно организованной МВД «миграционной амнистией» в отношении более 150 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещён въезд в Россию, а также заявлениями вице-премьера Марата Хуснуллина, который говорил о необходимости задействовать до 2024 года около 5 млн трудовых мигрантов на стройках, также анонсируя упрощение процедуры их въезда в Россию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре таджика и экскаватор

По мнению Вадима Коженова, несмотря на пандемию, «никакого оттока мигрантов нет и не было, все как работали, так и работают». Проблема заключается в нехватке людей для реализации различных экономических проектов вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются.

У нас нет такого, что работодатели хотят строго мигрантов. Работодателю нужны работники. Если они будут из местных жителей — хорошо, если они будут из квалифицированных местных жителей — ещё лучше, если будут такие, как сейчас — будут с такими работать. Проблема шире — нужны люди. У нас много инфраструктурных проектов, реновация, глобальные стройки на Севере и ещё где-то. И везде нужны люди. Если бы было какое-то место, откуда их можно взять, то тогда бы взяли, но по факту их не хватает, о чём говорилось и говорится. Поэтому всё будет, как будет. Вадим Коженов президент Федерации мигрантов России президент Федерации мигрантов России

Противоположной точки зрения придерживается депутат Госдумы и председатель Краснодарского краевого объединения организаций профсоюзов Светлана Бессараб. По её мнению, во время пандемии начался отток иностранных рабочих. Причинами стали невостребованность отдельных категорий работников и ужесточение квотирования рабочих мест для трудовых мигрантов из-за роста безработицы в России. Власти таким образом старались «в первую очередь россиян обеспечить вакантными рабочими местами с хорошей оплатой труда». Первоначально иностранцы были готовы работать на некоторых вакансиях, но сейчас, как отмечает парламентарий, ситуация меняется.

По словам Бессараб, сейчас уровень безработицы вышел на допандемийный уровень и вновь появилась возможность привлекать мигрантов, «но в некоторых отраслях, прежде всего в строительстве, где высокие заработные платы, этого уже не требуется». Такие позиции, как отмечает депутат, «нуждаются в пересмотре и предоставлении возможности трудоустроиться нашим гражданам».

Некоторые профессии у нас благодаря том числе и повышенным требованиям со стороны рабочих мигрантов, стали интересны для внутренней рабочей силы, наших специалистов. К сожалению, строительная отрасль за период работы трудовых мигрантов потеряла множество специалистов — граждан России. И сегодня необходимо восстанавливать эти специальности, эти профессии, в том числе на курсах повышения квалификации, в колледжах. Надо восстанавливать систему профтехучилищ, которая позволяет в течение двух-трёхлетнего обучения вырастить действительно хорошего специалиста — каменщика, маляра, плотника, штукатура. Эти позиции на рынке Москвы стоят от 100 до 140 тысяч рублей в месяц, и, конечно, эти профессии действительно для россиян. Потому что наши ребята сидят безработные, а мы продолжаем завозить мигрантов. Это не приводит ни к чему хорошему, кроме отдельных перекосов в оплате труда россиян и трудовых мигрантов. Светлана Бессараб депутат Госдумы депутат Госдумы

Также она признала, что и в Москве, и в других регионах остаются некоторые профессии, которые могут занимать желающие приехать в Россию, получить вид на жительство и работать. Речь прежде всего идёт об уборке территорий, где «менее интересные предложения по оплате и более непривлекательный труд».

Как считает глава Профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов, заменить иностранных рабочих на российских возможно, но постепенно. Он уверен, что для этого необходимы новые технологии и организации производства.

Мы живём в России, работать должны граждане РФ, но их не хватает. Поэтому можно пробовать, чтобы работу пятерых делали трое. Такая декларация — это хорошо, но как в условиях рыночной экономики план осуществить, пока сложно представить. Надо заставить стройкомпании инвестировать в средства механизации, готовить строителей-организаторов, инженеров и прочее. Ренат Каримов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов председатель ЦК профсоюза трудящихся-мигрантов

Проблема технологической отсталости российских рабочих, по его словам, тянется со времён распада СССР, когда всех волновало только как «срубить как можно больше денег с каждого объекта». Отсюда, как считает Каримов, и привлечение иностранных рабочих, которым можно меньше платить, и шутки о том, что «четыре таджика заменяют экскаватор».