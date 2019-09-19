https://static.news.ru/photo/5cc15078-daf8-11e9-84a1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кучерена Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Адвокат актёра Павла Устинова, приговорённого к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику полиции, Анатолий Кучерена сообщил, что сложившаяся ситуация удручает его клиента.

По его словам, артист чувствует себя нормально. Он рассказал, что обсудил с Устиновым предстоящее судебное заседание.

Ждём, готовимся — завтра в 12 часов Мосгорсуд будет рассматривать по моему ходатайству, которое я отправил в прокуратуру, — передаёт слова Кучерены РБК .

Он отметил, что не хочет забегать вперёд и делать прогнозы.

Ранее News.ru писал о том, что Генпрокуратура попросила Мосгорсуд выпустить под подписку о невыезде актёра Павла Устинова. Заседание по ходатайству Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Устинову состоится 20 сентября в полдень.