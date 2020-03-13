Анатолий Кучерена Анатолий Кучерена Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Человек, который работает в органах внутренних дел, должен понимать свою ответственность не только на службе, но и в быту. Так прокомментировал инцидент с фотосессией в морге председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена.

Адвокат отметил, что политика силовых органов предусматривает незамедлительные меры вплоть до увольнения по отношению к сотруднику, который нарушил закон и дисциплину.

Меры будут приняты и к руководителям тех мест, где работали эти сотрудники, — цитирует Кучерену РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, несколько полицейских в Москве уволены из-за фотографий, сделанных на фоне тел мёртвых людей в морге. На снимке были запечатлены майор Вячеслав Горнеев и его подчинённая — лейтенант Татьяна Пулрышева.

За «упущения в кадровой работе» к дисциплинарной ответственности также привлечены несколько должностных лиц из руководящего состава. Начальник УВД предупреждён о неполном служебном соответствии, а трое нижестоящих руководителей лишатся работы «в аттестационном порядке» как не соответствующие занимаемым должностям.

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