Телеведущий Кучера призвал не путать патриотизм с фанатизмом

Телеведущий Оскар Кучера заявил в беседе с NEWS.ru, что не видит ничего плохого в исполнении гимна перед школьными занятиями, однако предостерёг от крайностей. Комментируя соответствующую инициативу Минпросвещения, он добавил, что не нужно путать патриотизм с фанатизмом.

Я не против исполнения гимна, поднятия флага в начале недели, в конце недели. Вообще, патриотизм воспитывать надо, просто патриотизм не надо путать с фанатизмом. Не нужно во всём доходить до грани, до крайности, — сказал Кучера.

Он рассказал, что бы многое изменил в системе образования, в частности, вернул бы советскую систему образования, отказавшись от ЕГЭ.

Эта система тестов абсолютно нерабочая, как показывает практика, рождаем, уже родили поколение на протяжении последних 20 лет людей, которые не в состоянии самостоятельно принимать какие-то решения, мыслить, — заявил ведущий.

По его мнению, советская система образования приучала к умению владеть информацией, анализировать её, а не просто тупо зазубривать и запоминать, где правильный, а где неправильный ответ. Кроме того, он назвал инициативу забирать телефоны у школьников на время уроков правильной.

Я за! Не знаю как на учёбе, но на поведении отразится точно! Да и на зрении отразится в лучшую сторону, — резюмировал он.

19 апреля стало известно, что со следующего учебного года в российских школах в начале недели будет исполняться гимн России. Также будут поднимать государственный флaг.