Куценко назвал причину алкоголизма многих артистов

https://static.news.ru/photo/cf55ef86-36f0-11eb-95fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр Гоша Куценко решил бросить пить ради заботы о здоровье. По его словам, многие актёры употребляют спиртное, потому что у них нервная работа, а алкоголь расслабляет и помогает справиться с усталостью.

Поэтому артист и алкоголь всегда вместе. Это дело опасное, — рассказал изданию «7 Дней» Куценко.

Он подчеркнул, что решил внимательнее относиться к своему здоровью — занимается спортом и спит не менее шести часов. Актёр добавил, что у него не хватает времени на серьёзный спорт, однако он проходит каждый день около 15 километров. Этому способствует то, что из-за пандемии коронавируса его семья переехала в загородный коттедж.

Ранее российский комик и участник шоу Stand Up канала ТНТ Стас Старовойтов признался, что страдает от алкоголизма. Однажды его запой растянулся почти на полгода. Старовойтов пояснил, что постепенно начал осознавать, что каждые выходные злоупотребляет спиртным. Затем он начал пить по будням и «ходить по дому в непотребном виде».

Артист считает, что состояние, когда «творческая личность занимается самоуничтожением», далеко от романтического образа творческой личности. Он добавил, что лечение ему не то чтобы помогло, но позволило изменить отношение к происходящему. Стендапер добавил, что нет гарантий, что через несколько месяцев какое-нибудь событие не станет основанием для того, чтобы он снова ушёл в запой, писал NEWS.ru.