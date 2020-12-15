Кубанский чиновник сел в тюрьму за взятки в виде путёвок в санаторий

https://static.news.ru/photo/da318f7c-3ee9-11eb-b0d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Суд в Сочи признал бывшего главного госинспектора труда виновным в получении взятки в виде путёвок в санаторий. Мужчина приговорён к 7,5 года лишения свободы.

По данным следствия, в марте 2018 года чиновнику поручили проверить один из санаториев курорта. Получив средства на командировочные расходы, инспектор, предупредив руководителя здравницы о проверке в мае, потребовал предоставить ему номер для бесплатного проживания. Требование было выполнено, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Кроме того, он выявил ряд нарушений трудового законодательства и внёс предписание с требованием устранить их.

Однако санаторий уведомил об устранении выявленных нарушений позже установленного срока. Узнав об этом в августе, чиновник выдвинул директору требование о предоставлении в качестве взятки номера с бесплатным проживанием, питанием и лечением по ВИП-системе для себя и своей семьи. В обмен на это он пообещал не привлекать должностных лиц санатория к административной ответственности.

Руководитель санатория согласился и предоставил требуемые услуги, лично заплатив за них более 209 тысяч рублей. Однако к тому моменту о ситуации уже были уведомлены сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Помимо длительного строка в колонии строгого режима, суд назначил чиновнику штраф в размере 20-кратной суммы взятки — около 4,2 млн рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сочи перед судом предстанут бывшие вице-мэры Анатолий Рыков и Сергей Юрин, а также экс-замначальника правового управления администрации города Андрей Левентюк и адвокат Николай Гребенюк. Им инкриминируют взяточничество. Общий размер полученных незаконным путём денежных средств оценивается в 120 млн рублей.