Кубанский губернатор доложил Путину о частичном снятии ограничений

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев поговорил с президентом Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о частичном снятии ограничений, связанных с коронавирусом.
По его словам, с 23 мая в регионе начнут работать стройки и смежные с этим отрасли. Кроме того, откроют салоны красоты, магазины, автосалоны и парикмахерские,
Режим межмуниципального проезда остаётся пропускным. В том числе въездной режим в крае находится на карантине, — добавил он.
Политик добавил, что для пенсионеров ограничения остаются в силе.
Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. Запреты начнут снимать 25 мая.
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