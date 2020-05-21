Кубанский губернатор доложил Путину о частичном снятии ограничений

https://static.news.ru/photo/e3e25e34-9b8d-11ea-aeaf-fa163e074e61_660.jpg Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев поговорил с президентом Владимиром Путиным. Он доложил главе государства о частичном снятии ограничений, связанных с коронавирусом.

По его словам, с 23 мая в регионе начнут работать стройки и смежные с этим отрасли. Кроме того, откроют салоны красоты, магазины, автосалоны и парикмахерские, передаёт Life.

Режим межмуниципального проезда остаётся пропускным. В том числе въездной режим в крае находится на карантине, — добавил он.

Политик добавил, что для пенсионеров ограничения остаются в силе.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о запуске первого этапа смягчения ограничений, связанных с коронавирусом. Запреты начнут снимать 25 мая.