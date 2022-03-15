Кубанский градоначальник пригласил блогеров устроиться уборщиками
Александр Чеков
Александр Чеков
16:42, 15 марта 2022
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press
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Блогеров, оставшихся без работы после блокировки социальных сетей, глава кубанского города Тимашевска Николай Панин пригласил устроиться к нему уборщиками и косарями. Об этом чиновник написал в своём Telegram-канале. С 14 марта Роскомнадзор начал блокировать ресурсы американской компании Meta, под ограничения попали социальные сети Facebook и Instagram.
Так как вы все остались без работы, к счастью или к сожалению, не знаю, но пора браться за ум, за голову. Приходите, приглашаем вас. У нас есть вакантные места косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству, в общем, заняться наконец-таки делом. Мы вас ждём, — заявил он.
Решение о блокировке сети Instagram Роскомнадзор принял 11 марта из-за временного снятия платформой Meta ограничений на призывы к насилию против российских граждан.
Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков ранее сообщил, что от закрытия Instagram пострадают почти 1100 блогеров-миллионников. После блокировки платформы аудитория соцсети устремится во «ВКонтакте» и в Telegram. Всего же, отметил специалист, в Instagram присутствуют 38 миллионов авторов, включая людей, которые опубликовали хотя бы один пост.