Кубанский градоначальник пригласил блогеров устроиться уборщиками

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Редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая продемонстрировала в прямом эфире пацифистский плакат, находится в здании Следственного комитета, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он отметил, что за акцию женщине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сейчас с ней работают следователи, ведущие доследственную проверку на наличие в её действиях состава преступления по ст. 207.3. УК России (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), —...