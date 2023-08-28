Кто заказал Пригожина на самом деле: вот три главные версии СК подтвердил гибель бизнесмена Евгения Пригожина, но пока неизвестно, кто стоит за его возможным устранением

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Евгений Пригожин

Трудность определения конкретных заказчиков возможной ликвидации Евгения Пригожина заключается в том, что за свою бурную и яркую жизнь он нажил немалое число врагов. И если конкретизировать что-либо на этот счет пока сложно, то выделить круг лиц и сил, которые могут в своих интересах воспользоваться смертью бизнесмена, связанного с ЧВК «Вагнер», вполне возможно.

Западные политики — противники договоров по Украине

Пресловутый Борис Джонсон первым вышел из политического забытья, заявив, что теперь никакие договоры с Россией просто невозможны. Дескать, вот Пригожин попытался как-то договориться с Кремлем. И вот чем такой компромисс закончился. Собственно, уже замечено, что для оправдания провала стамбульских соглашений на Западе использовали инсценировку «кровавых преступлений» в Буче с грамотно разработанными декорациями.

Теперь вот пришло время всячески разыгрывать авиакатастрофу, преподнося ее как проявление недоговороспособности российских властей. Иными словами, у «убийства Пригожина» появился мотив, сформулированный бывшим британским премьером ради решения западной сверхзадачи — продолжения «войны до последнего украинца». С минимальными шансами на мирный компромисс. Причем начатая таким образом кампания направлена, понятно, против разумных элементов в западном истеблишменте, которые, видя разорительность украинской кампании, все тверже склоняются к поискам решения, позволяющего всем вовлеченным в конфликт сторонам сохранить лицо.

Западные спецслужбы, озадаченные ситуацией в Африке

Как уже отмечали, ликвидация Пригожина вписывается в обычные сценарии гибели в авиакатастрофах неугодных Западу политиков. Как тут не вспомнить антиамерикански настроенного лидера Панамы Омара Торрихоса или близкого к Советскому Союзу президента Мозамбика Самору Машела. Не говоря уже о множестве локальных авиакатастроф, жертвами которых становились многие видные чиновники Судана, Кении, других стран Африки. Недаром подобные ликвидации с целью воздействия на нежелательные для Лондона или Парижа политические антиколониальные процессы называют фирменным знаком западных спецслужб.

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А тут «Вагнер», вдруг ставший таким же мировым брендом, как, например, «Калашников». Активное возвращение России в Африку, силовой компонент ЧВК, посрамивший откровенно проваливший свои африканские операции французский Иностранный легион. Эммануэль Макрон, которого политические противники обвинили в утрате традиционной французской зоны влияния на Черном континенте. Как говорится, что ни абзац — приговор.

Есть еще, конечно, спецслужбы Украины, хвастающиеся созданием своей шпионской сети в России. Да и накануне Дня независимости Буданов грозил «москалям» «подарками». Но сами украинские спецы по тайным войнам вряд ли могли бы что-то осуществить самостоятельно, без западных советников.

«Паркетные генералы», мечтающие подчинить себе ЧВК

Известно, каким жестким критиком нашего Минобороны и его руководства был Евгений Пригожин, требовавший кадровых перестановок в военных верхах. Кульминацией такой политики и стал его психологический срыв и «марш справедливости». Понятно, что в ответ звучали требования о полном подчинении ЧВК Минобороны. А это в свою очередь свело бы на нет все преимущества наличия у нас прокси-военных формирований, формально не связанных с государством, но способных выполнять щекотливые миссии по всему миру. Смерть Пригожина, естественно, усилила позиции сторонников огосударствления ЧВК. Уже вброшены неподтвержденные сведения о разоружении и отзыве «музыкантов» из Сирии.

А ведь были еще напуганные событиями 24 июня высокопоставленные чиновники и олигархи, что на частных и казенных джетах срочно рванули подальше из Москвы. Впоследствии многим пришлось оправдываться и сочинять целые легенды об отдыхе на природе. Антисистемный Пригожин был для такой категории «патриотов» сильнейшим раздражителем.