«Кто-то выходит, кто-то умирает»: в России стало меньше заключенных Число заключенных в России снизилось на 58 тысяч человек за прошлый год

Фото: Alexey Myakishev/Russian Look/Global Look Press

Количество заключенных в России сократилось на 58 тысяч человек за 2023 год, сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на данные журнала ФСИН «Ведомости уголовно-исполнительной системы». В общей сложности в прошлом году в России было 249,6 тысячи осужденных. Социолог, специалист по судебной статистике Елена Юришина назвала убыль тюремного населения естественным процессом.

Убыль тюремного населения — естественный процесс: кто-то выходит, кто-то умирает. Но и новых заключенных приходит с годами все меньше и меньше, — отметила Юришина.

По ее словам, такая картина характерна для всех стадий уголовного процесса. При этом с 2009 года количество заключенных в России снизилось в три раза. Оно сократилось с 732,6 тысячи до 249,6 тысячи человек. Кроме того, за последние 15 лет число осужденных уменьшилось на 42%.

Ранее проект «Если быть точным» сообщал со ссылкой на Росстат, что в 2023 году гендерный разрыв в оплате труда в России достиг максимума за последнее десятилетие. Разница составила 27%. При этом в 2013 году он был на уровне 22,8%. В ведомстве установили, что с 2021 года разрыв в зарплатах увеличился в 66 российских регионах.