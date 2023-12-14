Кто такая Екатерина Березовская с прямой линии Путина. Она дочь олигарха? Телеведущая Екатерина Березовская стала модератором прямой линии с Путиным

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Екатерина Березовская во время ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»

Телеведущая Первого канала Екатерина Березовская стала одним из модераторов прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая идет в настоящий момент. Что известно о ее карьере и личной жизни?

Что известно о карьере Березовской

Березовская родилась в Москве 4 февраля 1990 года. После окончания Измайловской гимназии она поступила в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) на факультет журналистики. Во время учебы она параллельно работала на каналах РЕН-ТВ и «Россия 1». До 2014 года ведущая делала репортажи для ВГТРК.

После окончания вуза Екатерина Березовская начала работать на Первом канале в роли ведущей утренних передач.

В декабре 2016 года на федеральном канале вышел фильм-расследование «Болезни высших достижений», который стал ответом комиссии WADA, обвинившей российских спортсменов в употреблении допинга. Одним из соавторов этого проекта стала Березовская, она работала над сбором необходимой информации.

С 2017 года Березовская начала работать в проекте «Первая студия». В ее обязанности входила подготовка дневных новостных выпусков, с которыми она появлялась в прямом эфире в 09:00, 10:00, 12:00 и 15:00.

В январе 2017 года телеведущая, как она признавалась, провела один из тяжелых для себя эфиров, когда в «Останкино» проводили церемонию прощания с коллегами, погибшими в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года во время полета в Сирию.

В 2020 году заняла место коллеги Екатерины Андреевой в программе «Время». Также она была ведущей прямой линии с президентом России в июне 2021 года. С января 2023 года Екатерина Березовская находится в санкционном списке Украины.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин. Слева — Екатерина Березовская, справа — Наиля Аскер-заде

Что известно о личной жизни Березовской

В 2014 году Екатерина Березовская вышла замуж за корреспондента Константина Панюшкина. Сейчас супруги вместе работают на Первом канале. Первое время они скрывали свои отношения от публики, но затем решили не шифроваться.

«Проблем никогда не было, да и вообще на телевидении все или женаты, или были женаты, или встречаются. Свободного времени у всех крайне мало, вот и получается, что знакомятся в основном на работе. С самого начала мы шифровались, это было классно», — рассказала Березовская «Газете.Ru».

Несмотря на работу на одном канале, супруги не часто пересекаются.

«Но мы регулярно общаемся во время прямых включений. Зрители иногда говорят, что у нас там флирт какой-то, но я бы не сказала. Все-таки прямой эфир — это огромная ответственность и напряжение, поэтому мы просто работаем», — рассказала ведущая.

Что известно об отце Екатерины Березовской

Фамилия телеведущей стала поводом для слухов о ее родстве с одним из российских олигархов Борисом Березовским, который стоял у истоков создания партии «Единство», а в 2000 году ушел из Госдумы и начал критиковать президента. Тогда же предприниматель уехал в Лондон. На его деньги создали книгу «ФСБ взрывает Россию», фактически обвинившую российские власти в терактах в Москве.

Россия требовала выдачи Березовского, однако в Лондоне олигарху предоставили политическое убежище. Он умер в 2013 году, находясь в международном розыске. Известно, что у бизнесмена действительно была дочь Екатерина, однако она училась в Кембриджском университете и сейчас является художницей.

Сотрудница Первого канала Екатерина Березовская в реальности не имеет никакого отношения к Борису Березовскому. Отца телеведущей зовут Владимир.

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