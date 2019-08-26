Михаил Федотов, председатель Комитета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, неожиданно заговорил о планируемой амнистии ко Дню Победы. По его словам, в подшефном комитете подготовлено два варианта такого послабления, но оба не окончательные. И хотя работа по ним ведётся с апреля, она ещё не завершена, и на президента со своими предложениями Комитету выходить пока рано. Единственное отличие нового документа состоит в том, что в ожидании реформы Административного кодекса в общих рамках не предлагается административная амнистия.

Надо сказать, что действительно разговоры об амнистии к празднику победы начались необычно рано. Видимо, ещё и потому, что широкая амнистия первоначально планировалась к юбилею действующей конституции России. Но потом всё-таки сделали выбор в пользу более традиционного варианта. Поскольку, начиная с 1985 года, с празднования сорокалетия Победы, амнистии по поводу этого важнейшего для страны праздника объявлялись каждые пять лет. И поэтому предполагаемая амнистия 2020 года станет уже восьмой «военной».

Но вернёмся к выступлению Михаила Федотова. Сразу возникает несколько вопросов по поводу его заявления. Его своевременности. Зачем было так спешить, если документы для представления еще сыроваты? На то, видимо, есть несколько причин. Прежде всего, обозначен сам процесс: работа по амнистии ведётся, в том числе и вполне либеральным комитетом, а значит, результат будет. И многие сидельцы не должны терять надежды выйти на свободу с амнистированной совестью.

Михаил Федотов Сергей Булкин/News.ru

Кроме того, считается хорошим тоном, что вопрос о таком жесте, как амнистия, поднимают, прежде всего, общественные организации, представляющие различные сегменты общества. Наконец, демарш Федотова можно объяснить ещё и упорной борьбой, которая сейчас ведётся вокруг содержания грядущей амнистии.

Действительно, у каждой амнистии есть своё содержание, то есть те категории заключённых, которым открывают ворота на волю. Традиционно к ним относят беременных женщин, матерей малолетних детей, ветеранов, инвалидов. Но гораздо важнее уяснить, попадут ли под амнистию, скажем, обвинённые в экстремистских действия, наркоторговцы. А главное — осуждённые по экономическим преступлениям.

Именно вокруг судьбы этой категории заключённых за последнюю пару лет сломано немало копий. И хоть первые лица призывают не кошмарить бизнес. Постоянно идут разговоры о вмешательстве силовых структур в споры хозяйствующих субъектов, об открытии уголовных дел с целью разорения или отъёма бизнеса. Причём говорят о такой практике на самом верху. И в этой связи амнистия — хороший повод показать, что государство серьёзно озадачено этой проблемой. Вопрос как отделить зёрна от плевел: серьёзных казнокрадов и аферистов от людей, попавших под юридический пресс.

Но на содержание амнистии может повлиять и наметившийся поворот в наших отношениях с коллективным Западом. Пока эта тенденция слегка обозначилась. Однако вполне допустимо, что под амнистию попадут персоны, которые за океаном сочтены политическими заключёнными. Или, например, участники недавних столичных беспорядков, которые по факту будут амнистированы сразу по вынесению приговоров. Или наши бизнесмены, скрывающиеся по европейским столицам, но желающие вернуться без серьёзных юридических последствий.

И, таким образом, будет сделан жест, явно рассчитанный на западных кремлёвских собеседников — от Вашингтона до Парижа. Словом, амнистия — вопрос сложный. И тут главное так её оформить, чтобы полностью использовать все её возможности. Хотя и говорят, что амнистия — это победа добра над справедливостью.