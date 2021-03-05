Кто не работает, тот платит: ФСИН подаёт иски к заключённым за содержание

Администрация Димитровградской тюрьмы, что в Ульяновской области, собирается заявить иск к заключённому. По мнению руководства, Вадим Комаров задолжал учреждению 60 тысяч рублей: мужчина отказывался работать, а администрация тратила деньги на его содержание. NEWS.ru разбирался, насколько распространена практика подачи исков к заключённым.

Заключённый Вадим Комаров отбывает заключение в Димитровграде, однако является при этом гражданином Украины. Российский паспорт мужчине вручили после проведения референдума в Крыму, когда он находился в «Матросской Тишине». Сейчас, по данным «Гулаг-Инфо», паспорт признан недействительным и решается вопрос об экстрадиции заключённого.

Про неприятности заключённого Вадима Комарова рассказал правозащитный проект «Гулаг-Инфо». Вся история началась после того, как мужчина отказался работать, якобы протестуя таким образом против несправедливого приговора. Теперь администрация планирует взыскать с осуждённого деньги за содержание в тюрьме. Руководитель проекта Денис Солдатов в разговоре с NEWS.ru уточнил, что иск ещё не направлен в суд, ФСИН пока лишь направила претензию осуждённому. Администрация ФКУ «Тюрьма УФСИН России по Ульяновской области» выставила счёт Комарову, в который были включены расходы на питание, одежду, гигиенические принадлежности и коммунально-бытовые услуги. В конечном результате за полгода — с июня по декабрь 2020 года — за содержание Комарова «накапало» 60 тысяч рублей.

При этом родственники Комарова сообщили «Гулаг-Инфо», что непонятно, откуда взялись такие суммы по коммунальным платежам (за месяц в среднем выходило около четырёх тысяч рублей. — NEWS.ru): в камерах нет горячей воды, а также сломан смыв унитаза.

Солдатов предполагает, что есть вероятность, что администрация учреждения сейчас не станет подавать иск к Комарову, так как освещать ситуацию начали в СМИ. Он говорит, что ранее сталкивался с небольшими суммами, которые вменяли заключённым, в основном это была компенсация за испорченные вещи. Но сумма в несколько десятков тысяч рублей предъявляется впервые, говорит правозащитник. По его мнению, проблема с работой у заключённых может возникать из-за недостатка рабочих мест в самих исправительных учреждениях.

Это, во-первых, слишком крупная сумма, во-вторых, — частично финансирует всё государство, в-третьих, у меня ощущение, что откуда-то с потолка взяли эту сумму. А вы обеспечили человека работой? Причём в большинстве случаев заключённые не работают, потому что колония не может обеспечить человека рабочими местами. Денис Солдатов руководитель проекта «Гулаг-Инфо» руководитель проекта «Гулаг-Инфо»

По словам Солдатова, большинство сотрудников, работающих вдали от Москвы, как следует не знают ни Уголовно-исполнительный кодекс (УИК), ни правила внутреннего распорядка (ПВР), ни другие российские законы. Своим поведением, считает правозащитник, они создают проблемы и своему управлению, и руководству в Москве, и людям, которые находятся в колониях и тюрьмах.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший сотрудник ФСИН Алексей Ермаков пояснил NEWS.ru, на чьи плечи ложится содержание заключённых в местах лишения свободы. В большинстве случаев осуждённый содержит себя сам, работая на производстве, которое обычно находится на территории колонии. Получая зарплату (чаще всего в пределах МРОТ), он оплачивает себе еду и одежду, а также из этой суммы вычитаются расходы на коммунальные платежи. Причём из зарплаты каждого работающего удерживается сумма за «коммуналку» за того заключённого, который не работает. В категорию неработающих входят инвалиды, пожилые люди, а также те, кто не трудоустроился из-за нехватки рабочих мест. Эти группы заключённых содержит государство. Также из государственного бюджета выделяются деньги на содержание сотрудников колоний и тюрем.

Обычно, говорит Ермаков, администрации действительно подают иски к заключённым, однако это происходит за единичные случаи порчи имущества: одежды или, например, камер видеонаблюдения. Но чтобы ФСИН требовала компенсировать расходы просто на содержание человека — такое на его памяти впервые.

Он также утверждает, что согласно УИК, заключённые не обязаны работать, однако труд — это одно из условий перевоспитания. Поэтому на практике работа в колониях широко распространена.

Пресс-служба УФСИН по Ульяновской области в свою очередь сообщила, что каждый осуждённый трудиться обязан. По собственному желанию трудиться могут лишь пенсионеры и инвалиды первой и второй групп. Уклонение от работы в пресс-службе назвали злостным нарушением российского законодательства. В этом случае колония или тюрьма может подать иск с требованием возместить расходы, которые были потрачены на такого нарушителя.

Осуждённый К. неоднократно судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, <...> является приверженцем криминальной идеологии и признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, — так охарактеризовала пресс-служба УФСИН Комарова, отказывающегося работать.

В ведомстве добавили, что администрация тюрьмы трудоустроила его на должность упаковщика в швейный отдел 12 мая 2020 года. Но 14, 15, 18 и 19 мая на работу он не вышел и категорически отказался работать в дальнейшем.

По информации УФСИН по Ульяновской области, претензия к Комарову была составлена 19 февраля. Погасить задолженность он должен был в срок до 1 марта. Но так как этого не произошло, «учреждение готовит исковое заявление в судебные органы».

Также в УФСИН по Ульяновской области заявили, что случай Комарова не единичный. В 2020 году исправительными учреждениями Ульяновской области были поданы восемь исков по аналогичным причинам — заключённые отказывались трудиться при наличии рабочего места. Суды иски удовлетворили.