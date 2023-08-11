Кто из российских артистов перестал общаться с Вайкуле после начала СВО

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Поэт-песенник Илья Резник прекратил общение с певицей Лаймой Вайкуле и не интересуется новостями шоу-бизнеса, заявила его супруга Ирина Романова. Кто из российских артистов перестал дружить с латвийской исполнительницей после начала спецоперации на Украине и почему?

Кто из российских артистов отвернулся от Вайкуле

Илья Резник не стал отвечать на критику со стороны Вайкуле, которая во время подготовки фестиваля в Юрмале назвала народного артиста «подлизой» за его патриотическую позицию.

«Сейчас Илью Рахмиэлевича меньше всего интересует шоу-бизнес и все, что там происходит. Он далек от него. Он не читает новости, тем более про Лайму. Так что ему все равно. Мы живем своей жизнью», — заявила Романова «Абзацу».

Певица София Ротару прекратила общение с Лаймой Вайкуле после начала СВО, потому что не хотела, чтобы на очередном интервью артистка рассказала о ней. По этой же причине исполнительница не поехала на фестиваль «Рандеву», сообщил ее бывший директор Сергей Лавров.

«Она просто держит нейтралитет. Не лезет ни в какие передряги, не поехала на этот шабаш ведьм в Юрмалу, где Лайма Вайкуле баловала свое тщеславие», — рассказал он.

Продюсер и музыкант Игорь Сандлер знаком с Вайкуле больше 40 лет. Он вместе с ней работал на стадионах, организовывал концерты. После критики латышки в адрес спецоперации и россиян мужчина заявил MK.RU, что исполнительница всегда была «с двойным дном».

«Сейчас, думаю, с заработком у нее все гораздо хуже. Такое время, когда с финансами беда не только в Европе, но и в Прибалтике. Люди ходят на мегазвезд, а старая гвардия мало пользуется спросом. Можно играть, говорить что угодно, но когда перед тобой стоит четкий выбор: ты за или против — в итоге победит то, что сидит у тебя в подкорке. Вот из Лаймы все и полезло. Вайкуле человек скрытный, с „двойным дном“, всегда была себе на уме», — заявил музыкант.

Актер Александр Пашутин признался Aif.ru, что неплохо относится к Лайме Вайкуле как к певице, но каждое ее интервью заставляет его пересмотреть свое мнение об артистке.

«Знаете, что я вам скажу? Я к ней неплохо отношусь как к певице, но, вероятно, сейчас все потихоньку переходит в плоскость медицинских показаний. Все, что Вайкуле несет сегодня по телевизору, говорит о том, что у нее проблемы с мозгами», — отметил артист.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что считал Вайкуле умной, но после того как она стала критиковать российский народ, поменял свое мнение. Шоумен говорит, что певица должна быть благодарна публике из России за свою популярность.

«Эта артистка уже давно себя скомпрометировала. Я считал Лайму умной женщиной, но это оказалось не так, к сожалению. Да и какая она певица? Если бы не Паулс с Резником, то где бы она была? Но Лайма Вайкуле вышла на сцену великой страны, где ее полюбили. Однако она не оценила этой любви России к ней», — объяснил Соседов для Teleprogramma.pro.

Кто поддержал Вайкуле и что певица говорит о друзьях из России

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «Каково?» попросил общественность не критиковать Вайкуле, так как «ее рассудит история». Поддержала певицу и актриса Елена Проклова. Она считает, что нужно разобраться в причинах, которые могли подтолкнуть латышку к критике в адрес России.

«Во-первых, надо понять: почему, зачем Лайма Вайкуле это сделала? Может быть, у нее с Украиной связаны какие-то личные важные вещи. Вы знаете, судить лучше всего. Мне кажется, осуждение в любом варианте — это не самый лучший способ жить», — заявила Проклова.

Певица Лайма Вайкуле сообщила, что за последний год от нее отвернулись многие друзья. В эфире YouTube-шоу «И грянул грэм» она рассказала, что российские коллеги не отвечают на звонки.

«Я уже столько наговорила. У меня есть знакомые, которые бойкот мне устроили. Я в черном списке. Они не понимают, что происходит: кто плохой, кто хороший. Если я говорю „не делайте другому больно“, я плохая. Они сейчас не берут трубку. Как в детском саду: „Ты забрал куклу, а с тобой не разговаривает подружка“. Глупость невозможная. Я, например, позволяю всем своим знакомым иметь свое мнение», — отметила певица.

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