Кто и как взорвал Татарского: новые детали расследования убийства военкора Следствие пробивает всех участников встречи в питерском кафе, а также все мобильные номера, которые засветились рядом со взрывом

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Сотрудники полиции и Следственного комитета РФ у кафе «Стрит фуд № 1»

Силовики задержали Дарью Трепову, объявленную в розыск по подозрению в подрыве военкора Максима Фомина (Владлен Татарский). После взрыва в петербургском кафе СК завёл уголовное дело об убийстве общеопасным способом. О первых итогах следствия — в материале NEWS.ru.

Почему Трепова стала подозреваемой

По данным СК, сотрудники ведомства совместно с другими оперативными службами задержали Дарью Трепову по подозрению в причастности к взрыву в кафе «Стрит фуд № 1» в Петербурге, где был убит Владлен Татарский. Задержали её на съёмной квартире, куда она направилась после «смены образа» (девушка остригла себе волосы), пишет Shot.

В МВД добавили, что задержали Дарью совместно с ФСБ. Официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что по решению руководства министерства в Петербурге работает группа сотрудников Главного управления уголовного розыска.

Ранее управление СК по Петербургу завело уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство общеопасным способом). По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина оно передано «для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК».

«2 апреля 2023 года в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв неизвестного устройства. В результате этого погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек», — напомнили в СК.

Источник РБК в МВД сообщил: в уголовном розыске не исключают, что девушку использовали для совершения взрыва и она могла не знать, что в статуэтке находится бомба. Собеседник издания добавил, что ранее Трепова переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием.

По одной из версий, взрывное устройство мог привести в действие один из сообщников Дарьи Треповой. Источник издания Baza в силовых структурах не исключает, что Трепову могли вести два-три человека. Взрывчатка была направленного действия, поэтому исполнителям покушения необходимо было точно знать, когда цель будет рядом со статуэткой. В связи с этим следствие пробивает всех участников встречи в питерском кафе, а также все мобильные номера, которые засветились рядом со взрывом.

Что нового стало известно о взрыве и задержании Треповой

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел 2 апреля в 18:13, уточняет Telegram-канал «112». На тот момент встреча в Владленом Татарским длилась больше часа. По данным издания, в 17:17 Дарья Трепова зашла в заведение с коробкой, в которой находился позолоченный бюст военкора, начинённый взрывчаткой. Девушка вручила скульптуру Татарскому, в руках у которого и был взорван арт-объект. Также пострадали 32 человека, среди них 10 — в тяжёлом состоянии. У всех зафиксированы множественные ранения и ожоги.

Татарский получил травмы, несовместимые с жизнью, а сама Трепова с места происшествия скрылась. По данным издания Baza, один из гостей встречи с военкором сразу после взрыва якобы схватил её за руку, но девушка смогла убежать «прямо по стульям и столам».

«Сначала девушку отказались пропускать со статуэткой. Затем, по словам очевидцев, она начала диалог с самим Татарским. Судя по его реакции, военкор был знаком с Треповой, но называл её Настей. Он сам попросил принести статуэтку ему. Подарок открыли, распаковали, Татарский повертел его в руках. В этот момент Трепова явно нервничала. Владлен предложил ей сесть рядом, но девушка отказалась и предпочла сесть подальше — сказала, что сядет на „королевский трон“ сзади», — говорится в публикации.

Издание также утверждает, что после распаковки сувенира Дарья «взяла в руки телефон, что-то в нём делала». Когда прогремел взрыв, девушка скрылась. Впоследствии силовики провели обыски в квартире Дарьи в городе Пушкине. По информации Telegram-каналов, были допрошены родственники подозреваемой.

О задержании Дарьи первоначально ещё поздно вечером 2 апреля со ссылкой на источники сообщал «Интерфакс». Однако утром 3 апреля стало известно, что девушку объявили в федеральный розыск (как и автомобиль Volkswagen Polo, на котором подозреваемая могла покинуть кафе). Спустя несколько часов СК отчитался, что Трепова задержана.

По некоторым данным Дарья Трепова должна была 2 апреля улететь из Петербурга, но в конечном счёте девушка не приехала в аэропорт Пулково. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что она планировала улететь в Стамбул, а оттуда в Грузию, где, по некоторым данным, может находиться её муж. По другим данным, она купила авиабилеты в Узбекистан.

Фото: СК РФ Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Что известно о Дарье Треповой

Дарье Треповой 26 лет. Она окончила художественную школу в Пушкине, затем поступила в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Судя по аккаунтам в соцсетях, она поддерживает феминизм и веганство, а также придерживается антивоенной позиции.

По данным Baza, Трепова ранее имела аккаунт «Даша Тыковка» в Twitter (сейчас страница удалена). Во «ВКонтакте» она была Офелией Треповой со статусом «это просто рофл (шутка на молодёжном сленге. — NEWS.ru) клянусь».

Известно, что Трепова работала продавцом в магазине винтажной одежды. Затем она переехала из Петербурга в Москву, а незадолго до взрыва вернулась в Северную столицу.

Муж Дарьи Треповой Дмитрий Рылов — член Либетарианской партии России. В беседе с RTVi он заявил, что его супругу подставили, подчеркнув, что девушка не могла устроить взрыв: «[Мы] считаем, что подобные действия недопустимы. Я пребываю в стопроцентной уверенности, что она бы никогда не согласилась на такое, если бы знала».

По неподтверждённой информации имя Треповой фигурирует в списках сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещён) Алексея Навального. Её задерживали на акциях в поддержку оппозиционера, а также на протестах после 24 февраля 2022 года.

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что девушка планировала эмигрировать из РФ и называла в качестве места будущей релокации Украину и Грузию. При этом в своих соцсетях Трепова ранее писала, что не собирается уезжать. Mash утверждает, что девушка рассказывала друзьям о работе на неких «украинских журналистов», которая «заключалась в передаче посылок из руки в руки».

Фото: Дарья Трепова/vk.com Дарья Трепова

Что делала Трепова до и после подрыва Татарского

По информации Shot, после задержания Трепова заявила, что «её подставили». Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал переписку девушки с подругой, которой она якобы написала: «Я могла там погибнуть, лучше бы я там погибла, меня подставили».

«В процессе общения Трепова рассказала, что она приехала по делу и 2 апреля у неё встреча. После этого Дарья планировала улететь за границу. Это подтвердили и её мать, и её подруга. Обеих женщин она пригласила проводить её к 23:00 в Пулково», — говорится в публикации.

Издание добавляет, что вечером 1 апреля Трепова пригласила подругу на съёмную квартиру на Васильевском острове. Там гостья не заметила «ничего подозрительного», за исключением «нескольких современных бюстов по типу того, что был подарен военкору Татарскому». Утром 2 апреля «подруги позавтракали вместе, и Трепова вернулась к себе» в квартиру. Затем они «переписывались на тему косметики».

Когда (уже после взрыва) фотографии Треповой разлетелись по Сети, подруга, отмечает «ВЧК-ОГПУ», «написала Дарье, а Трепова ответила ей, что она не была в курсе взрыва». Диалог, по данным канала, состоялся между 19:00 и 20:00.

«В то же время Трепову искали мать и сестра. В Telegram впервые за семь лет Дарья сменила никнейм аккаунта в воскресенье, 2 апреля», — говорится в посте «ВЧК-ОГПУ».

Что известно о квартире, где жила Трепова в Петербурге

В одной из публикаций «ВЧК ОГПУ» сообщает, что квартиру на Васильевском острове в Петербурге Дарья Трепова якобы арендовала у некоего Алексея М., который, судя по соцсетям, работает в одной из скульптурных мастерских и постит фотографии бюстов, которые стояли в квартире. Сейчас, по данным Telegram-канала, мужчину допрашивают. По словам прежних жильцов, арендовавших его квартиру, Алексей является известным в Северной столице художником, скульптором, декоратором и оформителем.

По данным «112» жильё располагалось в 500 метрах от кафе «Стрит фуд № 1», где проходила встреча с Владленом Татарским. От места квартиры до заведения можно дойти примерно за шесть минут.

Однако, задержали Трепову на другой квартире, расположенной в Выборгском районе Петербурга, куда, как утверждает «ВЧК ОГПУ», девушка прибыла после взрыва. В интервью Telegram-каналу «Можем объяснить» муж Треповой сообщил, что это произошло в квартире его знакомого, которого зовут Дмитрий Касинцев.

«Я сам попросил его приютить Дашу в момент, когда ещё не было известно, что случилось. Он абсолютно ничего не знал и не имеет никакого отношения к случившемуся, и никто не знает, где он сейчас и что с ним», — заявил Дмитрий Рылов. Он добавил, что в настоящее время ищет для Дарьи адвоката.