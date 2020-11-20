«Кто это там идёт?»: видео с Путиным набрало миллионы просмотров в TikTok

https://static.news.ru/photo/b48edbb2-2b20-11eb-bf8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Видео пользователя TikTok с президентом России Владимиром Путиным набрало миллионы просмотров и «лайков» за сутки.

Один из юзеров соцсети опубликовал в своём аккаунте ролик, на котором показал себя, сидящим в автомобиле, и кадры с Владимиром Путиным, входящим в один из залов Кремля. Когда дверь открывается, автор видео спрашивает, «кто это там идёт». Увидев российского президента, молодой человек меняется в лице и подносит руку к голове, отдавая честь.

За сутки ролик набрал десятки миллионов просмотров и «лайков». В комментариях некоторые пользователи указали, что без головного убора руку к голове не прикладывают, а другие назвали автора «настоящим русским».

Интересные видео с участием главы России всегда вызывают ажиотаж в Сети. Накануне появился ролик, на котором видно, что, начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления.

А до этого ажиотаж вызвали манипуляции президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!». Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол, писал NEWS.ru.