«Кто это там идёт?»: видео с Путиным набрало миллионы просмотров в TikTok

Видео пользователя TikTok с президентом России Владимиром Путиным набрало миллионы просмотров и «лайков» за сутки.
Один из юзеров соцсети опубликовал в своём аккаунте ролик, на котором показал себя, сидящим в автомобиле, и кадры с Владимиром Путиным, входящим в один из залов Кремля. Когда дверь открывается, автор видео спрашивает, «кто это там идёт». Увидев российского президента, молодой человек меняется в лице и подносит руку к голове, отдавая честь.
За сутки ролик набрал десятки миллионов просмотров и «лайков». В комментариях некоторые пользователи указали, что без головного убора руку к голове не прикладывают, а другие назвали автора «настоящим русским».
Интересные видео с участием главы России всегда вызывают ажиотаж в Сети. Накануне появился ролик, на котором видно, что, начиная совещание с членами правительства по коронавирусу, президент России Владимир Путин погнул листы с текстом выступления.
А до этого ажиотаж вызвали манипуляции президента Владимира Путина с оранжевой папкой на форуме «Россия зовёт!». Внимание журналистов привлекло то, что после выступления в начале саммита Путин убрал листки с речью в папку, однако сразу же раскрыл её снова, достал листки, вывернул папку, после этого снова вложил в неё бумаги и лишь затем положил папку на стол, писал NEWS.ru.