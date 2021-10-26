Ксения Собчак раскритиковала реакцию властей на слова Моргенштерна

Телеведущая Ксения Собчак заступилась за рэпера Моргенштерна, заявив, что его слова не должны быть предметом разбирательства на уровне Следственного комитета. По её словам, непонимание исполнителем сути и формы празднования Дня Победы не должно служить поводом для травли и шума вокруг высказывания. Об этом Собчак написала в своём Telegram-канале.

Сама телеведущая также не осталась в стороне от темы, раскритиковав «бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая, вбухивая в них миллионы и миллионы». Моргенштерна же, по её словам, можно обвинить лишь в непонимании сути праздника или того, почему на него ежегодно тратятся такие большие деньги.

Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание? — написала Собчак.

Ранее Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Сoбчак заявил, что не понимает мaсштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и коcмической отрасли. Это стало поводом для распоряжения главы СК России Александра Бастрыкина, который поручил проверить слова рэпера на соответствие законодательству.

Сам рэпер уже извинился за свои слова. На своей странице в Instagram он пояснил, что эти высказывания были вырваны из контекста. Он также заметил, что его предложение о необходимости поддержки ветеранов вообще не включили в интервью. Музыкант добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не умеет корректно формулировать свои мысли. Адвокат исполнителя Сергей Жорин также заявил, что тот готов дать официальные объяснения по поводу своих слов.