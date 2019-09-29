https://static.news.ru/photo/d3a39a56-87ed-11e9-ac59-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Бывшая ведущая «Дома-2» и кандидат в президенты России Ксения Собчак возвращается на федеральный телеканал. Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Владимир Соловьёв повёл себя сверхэмоционально во время прямого эфира на телеканале «Россия 1». Он кричал в студии и бил по барьеру. Поводом для такого поведения телеведущего стал «либеральный бред про российскую историю». Об этом Соловьёв сообщил в своём Telegram-канале. Он уточнил, что возвращение образа Сталина в политику главным образом связано с Западом и «обслуживающими его либералами».